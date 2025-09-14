Nach sechs Ballwechseln stand der Sieg im fortgeführten Match gegen Nakashima fest. Wenig später führte Zverev im Achtelfinale 7:5, 3:0 gegen Chatschanow, als der Russe aufgab.

Alexander Zverev hatte vor seinem Sieg im Achtelfinale gegen Karen Chatschanow am Mittwochmittag (Ortszeit) nachsitzen müssen. Die Partie gegen Brandon Nakashima war am Vortag beim Stand von 6:4, 5:4 und Aufschlag Zverevs wegen eines Gewitters über Nacht unterbrochen worden.

Bei der Wiederaufnahme brauchte Zverev nur sechs Ballwechsel, um ins Achtelfinale des Hartplatz-Turniers einzuziehen.

Zverev mit Erfolg am Netz

Einige Stunden später stand das Match gegen Chatschanow an. Zwar profitierte Zverev von einer Aufgabe seines Gegners beim Stand von 7:5, 3:0, war aber von Beginn an der dominierende Spieler.

Zverev schlug gewohnt stark auf, leistete sich nur wenige Fehler und präsentierte sich auch mutig und aggressiv. Immer wieder suchte er den Weg ans Netz und hatte damit großen Erfolg.

Gegen den formstarken Chatschanow hatte Zverev zuletzt noch verloren. Beim ATP-Turnier in Toronto siegte der Russe in einem extrem engen Halbfinale.