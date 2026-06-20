Fußball-WM:Rote Karte wegen Hand vor dem Mund
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Paraguays Miguel Almiron hat die Rote Karte bekommen, weil er sich auf dem Spielfeld die Hand vor dem Mund hielt. Erstmals bei dieser WM griff damit eine neue Regel.
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