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Rote Karte wegen Hand vor dem Mund

Fußball-WM:Rote Karte wegen Hand vor dem Mund

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Paraguays Miguel Almiron hat die Rote Karte bekommen, weil er sich auf dem Spielfeld die Hand vor dem Mund hielt. Erstmals bei dieser WM griff damit eine neue Regel.

Der paraguayische Nationalspieler Miguel Almiron verlässt das Spielfeld nach seinem Platzverweiß im WM-Spiel gegen die Türkei

Paraguays Miguel Almiron hat die Rote Karte bekommen, weil er sich auf dem Spielfeld die Hand vor dem Mund hielt. Erstmals bei dieser WM griff damit eine neue Regel.

20.06.2026 | 0:18 min
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