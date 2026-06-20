Brasilien nach 3:0 gegen Haiti in der Spur: Neymar vor Rückkehr

Haiti wurde zum Aufbaugegner, um die verletzte brasilianische Fußball-Seele in Philadelphia zumindest ein bisschen zu therapieren. Und bald kommt auch noch Neymar zurück.

Balsam für die Seleção: Erster Sieg und Neymar vor Rückkehr

In der WM-Gruppe C treffen in ihrem zweiten Spiel in Philadelphia Brasilien und Haiti aufeinander. Ein Sieg ist für die Südamerikaner Pflicht. 20.06.2026 | 7:48 min

Fans aus Haiti sind bei dieser WM gewissermaßen ausgesperrt. Es sei denn, sie haben wie Kate aus Montreal und Allen aus Boston einen kanadischen bzw. amerikanischen Pass. Dann können in Nordamerika arbeitende Menschen mit Wurzeln auf der Karibikinsel tatsächlich nach Philadelphia fliegen, wo allerdings das zweite WM-Gruppenspiel des Außenseiters gegen Brasilien in einer erwarteten 0:3-Niederlage mündete.

Am Geburtsort der Vereinigten Staaten von Amerika hat der Rekordweltmeister zumindest ein bisschen die geschundene Fußball-Seele therapiert. Die individuelle Überlegenheit gegen eine Truppe von Amateuren und Profis war letztlich erdrückend. Bester Beleg: Noch während in der Pause die Songs von Bruce Springsteen aus den Lautsprechern schepperten, ließ sich der akut unterbeschäftigte Torwart Alisson ein paar Bälle aufs Tor schießen.

Matheus Cunha trifft doppelt

Seine Vorderleute hatten zu diesem Zeitpunkt längst die Pflicht erfüllt. Dabei tat sich mit Matheus Cunha ein Nationalspieler in seinem 25. Länderspiel hervor, der bisher nur einmal für die Seleção getroffen hatte. Der ehemalige Bundesligaprofi von Hertha BSC und RB Leipzig stellte mit seinem Doppelpack die Weichen früh auf Sieg (23. und 36.). Der in die Startelf gerückte Mittelstürmer von Manchester United tat mit seiner körperlichen Präsenz und spielerischen Klasse dem Team sichtlich gut.

Doch der 27-Jährige könnte trotz seines effizienten Auftritts seinen Platz bald wieder verlieren, denn das Comeback von Neymar kündigte sich an. Der 34-Jährige soll laut Trainer Carlo Ancelotti am Samstag "individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen". Wenn das mal keine Nachricht für die vielen Fans ist, die mit Neymar-Trikots an die US-Ostküste gereist waren.

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Vinicius Junior freut sich auf Rückkehr seines Idols Neymar

Auch Vinicius Junior, der nach Zuckerpass von Lucas Paqueta das 3:0 besorgte (45.+4) und die ersten beiden Tore eingeleitet hatte, freute sich über die Neymar-Neuigkeit fast mehr als über die Auszeichnung zum "Spieler des Spiels":

Wir freuen uns über seine Entwicklung. Dass Ney zum Kader gehört, ist für uns sehr wichtig. Er ist mein Idol und hat mich immer sehr unterstützt. „ Vinicius Junior über die Rückkehr von Teamkollegen Neymar

Den 27-Jährigen scheint es anzuspornen, bald einen Zauberkünstler mehr an seiner Seite zu haben.

Ancelotti hatte insgesamt die richtige Reaktion auf den dürftigen Auftritt gegen Marokko (1:1) gesehen. "Die Mannschaft muss widerstandsfähig sein, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen." Für den 67-Jährigen am wichtigsten: "Ich bleibe überzeugt, dass wir ein konkurrenzfähiges Team sein werden. Die Selbstkritik der Spieler war sehr positiv." Was auch für die fantastische Unterstützung auf den Rängen galt, denn 68.324 Zuschauer hielten mehrheitlich zu Brasilien.

Beifall bekam am Ende sogar Schlussmann Alisson, der gegen Ricardo Adé (63.) oder Wilson Isidor (87.) prächtig reagierte. "Es ist sehr wichtig, dass wir hinten zu Null spielen. Die Idee bei einer WM ist es, dass man keine Gegentore kassiert", wollte Abräumer Casemiro betont haben, der sogar fand: "Es war ein ziemlich gutes Spiel von uns." Der Gegner war aber beileibe nicht der Maßstab.

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Der Karibikstaat ist einfach nur stolz

Haitis Trainer Sebastian Migné wollte auf der Pressekonferenz denn auch weniger auf das Spiel, sondern mehr auf die historische Chance für das Land eingehen, "dass wir nach mehr als 50 Jahren wieder bei einer WM spielen können: Das ist ein Symbol für die haitianische Zukunft."

Dass der wirtschaftlich schwer gebeutelte Karibikstaat im letzten Gruppenspiel gegen Marokko (Donnerstag 0 Uhr/live im ZDF) noch ein Erfolgserlebnis einfährt, ist zwar unwahrscheinlich, aber der Stolz vieler Unterstützer wird bleiben. Auch für das Ehepaar Kate und Allen, die mit leuchtenden Augen bilanzierten:

Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. „ Kate und Allen, Haiti-Fans

Die Karten hatten sie übrigens erst auf der Resale-Plattform der FIFA ergattert. Kostenpunkt: 1.400 US-Dollar pro Ticket. Ihnen war es das wert, für Haiti dabei zu sein.

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