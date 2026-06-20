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Fußball-WM

WM 2026: Schiedsrichter Zwayer überzeugt trotz Krämpfen bei Debüt

Deutscher Schiri beim USA-Spiel:Inklusive Krämpfe: Felix Zwayer überzeugt bei WM-Debüt

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Bei seinem WM-Debüt hat der deutsche WM-Schiedsrichter Felix Zwayer überzeugt - obwohl er gegen Ende noch von Krämpfen geplagt wurde.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer erleidet beim WM-Spiel USA - Haiti Krämpfe.

VAR-Check, Rangelei, sieben Gelbe Karten: Felix Zwayer hat in der Partie USA gegen Australien viel zu tun – und verteilt mehr Verwarnungen als in jedem anderen Spiel bei dieser WM.

19.06.2026 | 6:41 min

Und plötzlich lag Felix Zwayer auf dem Boden: Kurz vor Schluss des WM-Spiels zwischen Co-Gastgeber USA und Australien in Seattle (2:0) ist der deutsche Schiedsrichter von Krämpfen geplagt worden.

Der 45-Jährige war in der dritten Minute der Nachspielzeit im Rasen hängen geblieben, als er US-Profi Chris Richards nach einem Foul die Gelbe Karte zeigte. Der Berliner sank auf den Boden, Assistent Christian Dietz und der australische Profi Aiden O'Neill eilten zur Hilfe und halfen beim Dehnen.

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Jetzt sind auch sie ins Turnier gestartet, was wichtig ist!", sagte der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH dem SID. Auch Ittrich befand: "Wirklich hervorragende Leistung von Felix. Viel laufen gelassen, gute Gelbe Karten, das war wirklich top."

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Quelle: SID
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