Fußball-WM 2026: Mainz-05-Star Sano spielt sich in den Fokus

Einer, der gegen den und mit dem Ball alles kann: Der Japaner Kaishu Sano wird während der WM seinen Marktwert steigern - und Mainz 05 vermutlich eine Rekordeinnahme bescheren.

Mainzer Sano spielt sich bei WM für Japan in den Fokus

Kaishu Sano (Japan) und Tijjani Reijnders (Niederlande). Quelle: Imago

Fans des FSV Mainz 05 müssen sich darauf einstellen, dass Kaishu Sano in der nächsten Saison nicht mehr für ihren Klub auflaufen wird. Das wahrscheinliche Szenario ist, dass sich spätestens nach der Weltmeisterschaft andere, finanzkräftige Vereine beim Management der Rheinhessen melden werden, um Angebote für einen Kauf des Japaners abzugeben.

Alles andere wäre eine Überraschung. Wobei es schon seltsam genug erscheint, dass den Mainzern noch keine entsprechenden Anfragen vorliegen. Und wenn dann die Summe stimmt, die bei ausländischen Interessenten höher sein wird als bei deutschen Konkurrenten, werden Sportvorstand Christian Heidel und sein Sportdirektor Niko Bungert gewiss nicht Nein sagen. Sondern eine neue Rekordeinnahme verbuchen.

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Sanos Marktwert könnte auf 50 Millionen steigen

Dieses vereinsinterne Ranking führt bislang Brajan Gruda an. Der Wechsel des Mainzer Eigengewächses zum Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion im Sommer 2024 brachte inklusive Bonuszahlungen rund 35 Millionen Euro aufs Konto des Bundesligisten.

Bei Sano sollte der Betrag nach zwei herausragenden Erstligajahren plus entsprechenden Leistungen in der Conference League deutlich darüber liegen. Transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert bei 40 Millionen Euro, die WM dürfte ihn auf 50 plus X Millionen ansteigen lassen.

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Japans Mittelfeld-Stratege (fast) ohne Schwächen

Wie in Mainz nämlich ist der 25-Jährige auch in der japanischen Nationalmannschaft im defensiven Mittelfeld gesetzt. Wie in seinen ersten eineinhalb Saisons in Deutschland agiert er auf der Doppelsechs, bei seinem Nebenmann handelt es sich um den Ex-Frankfurter Daichi Kamada.

Zu erklären, was Sano für seine Mannschaften so wertvoll macht, ist eigentlich der falsche, weil zeitraubende Ansatz. Kürzer fällt die Antwort auf die Frage nach seinen Schwächen aus - wenn man partout eine finden will, ist es seine Torquote.

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Sano kein Chancentod, sondern selbstlos

In 68 Meisterschaftsspielen hat er einmal getroffen, bei einem Dutzend Einsätzen auf europäischer Ebene ein weiteres Mal. Allerdings kann man ihm nicht vorwerfen, massig Chancen zu versieben. Sano, der über einen guten Abschluss aus der Distanz verfügt, ist vielmehr ein eher selbstloser Kicker, der lieber seine Mitspieler in Szene setzt.

Doch allein die Zahl der absolvierten Begegnungen lässt aufhorchen. Seinerzeit mit einiger Verspätung in die Saisonvorbereitung eingestiegen, avancierte er auf Anhieb zum Stammspieler. Wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung saß er in seiner Heimat 16 Tage in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren später ein.

Nur zwei rannten in Bundesliga-Saison 2025/26 mehr als Sano

Und zwar zu einem unermüdlichen. Über zwei Spielzeiten hinweg stand er in allen Bundesligapartien in der Anfangself, lediglich dreimal wurde er spät bis kurz vor Schluss ausgewechselt. In seiner Zweikampfführung ist er so unerbittlich wie geschickt; nur vier Gelbe Karten bezeugen dies. Sanos Ballbehandlung, sein beidfüßiges Passspiel beeindrucken. Sein Umschaltverhalten nach Balleroberungen: eine Augenweide.

Obendrein rennt der unter Trainer Urs Fischer als alleiniger Sechser arbeitende Sano, solange ein Spiel dauert. Rund 401 Kilometer legte er in der vorigen Saison zurück, einzig der Freiburger Maximilian Eggestein und der Hoffenheimer Vladimir Coufal waren mehr unterwegs.

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Der außergewöhnlichste Mainzer

"Einen so außergewöhnlichen Fußballer hatten wir noch nie", sagt Manager Heidel über den Japaner, auf den er seinerzeit zufällig aufmerksam geworden war, als er einen anderen Mann aus der J-League beobachtete. Genau deshalb ist es unwahrscheinlich, dass Kaishu Sano auch die zweite Hälfte seines Vierjahresvertrags in Mainz verbringen wird.

Bevor er sich aus Rheinhessen und womöglich der Bundesliga verabschiedet, hat er noch einiges vor. Nach dem 2:2 im ersten WM-Vorrundenspiel gegen die Niederlande stehen die Duelle mit Tunesien am Sonntag und Schweden am nächsten Freitag an. Danach sollen möglichst viele K.o.-Spiele folgen. Immerhin hatte Japan im vorletzten Vorbereitungsspiel in Wembley Thomas Tuchels Engländer geschlagen - mit einem Sano in Topform.

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