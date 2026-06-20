Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Marokko hat sich zum Sieg gezittert, Brasilien wusste mehr zu überzeugen. Außerdem gab es eine Spitze in Richtung Neymar. Der WM-Newsletter

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

was anfangs aussah wie ein lockerer Erfolg, entwickelte sich zum echten Arbeitssieg für Marokko. Mit 1:0 gewannen die "Atlaslöwen" gegen Schottland und haben so nun hervorragende Karten für den Einzug in die K.o-Runde. Brasiliens Erfolg gegen Haiti war dagegen deutlich ungefährdeter.

Außerdem fand in der Nacht die letzte Pressekonferenz der DFB-Elf vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste mit Julian Nagelsmann und Jonathan Tah statt. Was dort besprochen wurde, und was sonst noch passierte, erfahren Sie in diesem Newsletter.

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Das ist in der Nacht passiert

In der WM-Gruppe C treffen in ihrem zweiten Spiel in Philadelphia Brasilien und Haiti aufeinander. Ein Sieg ist für die Südamerikaner Pflicht. 20.06.2026 | 7:48 min

Die brasilianische Nationalmannschaft musste nach dem Remis gegen Marokko zum Auftakt teilweise harsche Kritik aus der Heimat einstecken. Als Antwort darauf überrollt die Selecao im zweiten Gruppenspiel Haiti. Matheus Cunha eröffnet in der 23. Minute den Torreigen.

Der Ex-Herthaner trifft nochmal vor der Pause, Vinicius Junior stellt noch vor der Halbzeit auf 3:0. In Abschnitt zwei verflacht die Partie dann zunehmend, weil vor allem Brasilien kaum noch etwas für das Spiel tut.

Im zweiten Spiel der Gruppe C treffen Schottland und Marokko in Boston aufeinander. Der Sieger macht einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde. 20.06.2026 | 6:01 min

Nach einem Blitzstart in die Partie gewinnt Marokko mit 1:0 gegen Schottland. Damit holt der WM-Halbfinalist aus dem Jahr 2022 nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Brasilien den ersten Sieg in diesem Turnier.

Ismael Saibari, der voraussichtlich zum FC Bayern München wechseln wird, erzielt in der zweiten Minute das Führungstor, das gleichzeitig auch der Siegtreffer ist. Die "Tartan Army" hat kaum gefährliche Offensivaktionen.

VAR-Check, Rangelei, sieben Gelbe Karten: Felix Zwayer hat in der Partie USA gegen Australien viel zu tun – und verteilt mehr Verwarnungen als in jedem anderen Spiel bei dieser WM. 19.06.2026 | 6:41 min

Der Gastgeber macht den Einzug in das Sechzehntelfinale perfekt! Die USA schlagen Australien verdient mit 2:0, dank des besten WM-Auftakts seit 1930 ist ihnen das Weiterkommen nicht mehr zu nehmen.

In der 11. Minute bringt Cameron Burgess die US-Boys mit einem Eigentor auf die Siegerstraße, kurz vor der Pause erzielt Alex Freeman das 2:0 für die Mannschaft von Mauricio Pochettino. Damit löst das Team in den Vereinigten Staaten eine große Euphoriewelle aus.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

20. Juni, 19.00 Uhr: Niederlande - Schweden (ZDF)

Auf die Niederlande wartet nach dem Remis im kniffligen Auftaktspiel gegen Japan mit Schweden der nächste schwierige Gegner. Die Skandinavier starteten im Duell mit Tunesien durch den 5:1-Erfolg furios in das Turnier.

Während das Team von Graham Potter mit Rückenwind in die Partie geht, steht die "Elftal" bereits ein wenig unter Zugzwang.

20. Juni, 22.00 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste (ZDF)

Mit dem 7:1-Erfolg zum Auftakt gegen Curacao ließ die deutsche Nationalmannschaft die Herzen der Fans bereits höher schlagen, nun soll der zweite Sieg im zweiten Spiel folgen. Mit der Elfenbeinküste wartet allerdings ein Gegner von einem anderen Kaliber auf die DFB-Elf.

Die Ivorer sicherten sich durch den knappen 1:0-Auftaktsieg gegen Ecuador ebenfalls drei Punkte. Neben der starken Defensive verfügt das Team im Angriff über Ausnahmekönner wie Yan Diomande von RB Leipzig.

21. Juni, 02.00 Uhr: Ecuador - Curacao (ZDF)

Trotz einer starken Leistung in der Auftaktpartie gegen die Elfenbeinküste steht Ecuador aufgrund der 0:1-Niederlage noch ohne Punkte da. Das Glück war nicht auf der Seite von "La Tri", die dreimal am Aluminium scheiterte.

Curacao kassierte im ersten WM-Spiel der Landesgeschichte zwar eine deutliche 1:7-Niederlage gegen Deutschland, dennoch stand die Freude über den Premierentreffer im Vordergrund. Auch in die Partie gegen Ecuador geht "The Blue Wave" als klarer Außenseiter.

21. Juni, 06.00 Uhr: Tunesien - Japan (Magenta)

Nach der 1:5-Klatsche gegen Schweden hat Tunesien Nationaltrainer Sabri Lamouchi mit sofortiger Wirkung entlassen. Gegen Japan steht Hervé Renard an der Seitenlinie. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte der Franzose: "Ich habe gehört, dass ich als 'Zauberer' bezeichnet wurde. Ich bin kein Zauberer."

Die "Samurai Blue" möchten an ihre sehr gute Leistung aus dem Auftaktspiel gegen die Niederlande anknüpfen, sich diesmal aber auch mit einem Sieg belohnen.

Hintergründe

Jonathan Tah ist der Chef des deutschen Defensivverbundes. Für den 30-Jährigen Innenverteidiger vom FC Bayern München ist es alleine schon deshalb eine besondere WM. Wieso auch das kommende Spiel eine besondere Bedeutung für den gebürtigen Hamburger bekommt:

Hingucker (der Nacht )

Die Patches auf den Trikots werden zwar nicht nur bei den Spielen in der Nacht getragen, ein Hingucker sind sie allerdings definitiv. Das steckt hinter den verschiedenen Applikationen auf der Spielkleidung.

Bei der Fußball-WM 2026 tragen die Spieler verschiedenste Patches auf den Ärmeln. Doch was bedeuten diese eigentlich? Und welche gibt es überhaupt? 19.06.2026 | 1:04 min

Zitat des Tages

Neymar ist der erste Spieler der Welt, der in die Nationalmannschaft berufen wird, um im Homeoffice zu arbeiten. „ Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident Brasiliens

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion