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Fußball-WM

"Hydration Breaks" sorgen für Diskussionen

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:"Hydration Breaks" sorgen für Diskussionen

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Die verordneten Trinkpausen sorgen für Unmut: Die Fans quittierten die Spielunterbrechung jeweils mit Buhrufen. News zum DFB-Team und rund um die WM im Liveblog.

Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
Wichtige Meldungen

Díaz überragt: Kolumbien schlägt WM-Neuling Usbekistan

Ein starker Luis Díaz hat dem tapferen WM-Neuling Usbekistan das Debüt auf der weltgrößten Fußball-Bühne verdorben. Der Bayern-Angreifer führte Kolumbien mit einem Tor und einer Vorlage zum verdienten 3:1 (1:0)-Auftaktsieg gegen die Mannschaft von Trainer Fabio Cannavaro und verhinderte eine dicke Überraschung.

Für ein erfolgreiches Turnier müssen sich die ambitionierten Kolumbianer aber noch steigern. Der auffällige Díaz (66.) und Jaminton Campaz (90.+9) trafen im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt zum Sieg für den WM-Viertelfinalisten von 2014, der in Gruppe K die Tabellenführung übernahm. 

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WM 2026: Ein Turnier voller Widersprüche

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Demonstrierende schimpfen, Fans jubeln: Inmitten politischer Konflikte läuft die Fußball-WM in Nordamerika. Kann man die WM noch schauen wie früher? Die Debatte bei "Markus Lanz".

Zum Beitrag

Tah über Gebet bei WM: "Werden das auch weiter fortführen"

Jonathan Tah will auch in der Zukunft nach den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Teamkollege Felix Nmecha und anderen Profis beten. "Ich bin dabei und wir werden das auch weiter fortführen, weil es am Ende, glaube ich, ein schönes Zeichen ist einfach", sagte Tah bei MagentaTV. Es gehe um mehr als Fußball. "Es geht um Liebe, es geht um Nächstenliebe, es geht um Frieden, Dankbarkeit. Das sind die Werte, die wir nach außen vermitteln wollen."

Auf Initiative von Nmecha hatten der 25-Jährige, Tah und Gegenspieler nach dem 7:1 beim WM-Auftakt des DFB-Teams gegen Curaçao einen Gebetskreis auf dem Platz gebildet.

Wichtige Meldung

Vorgeschriebene Trinkpausen sorgen für Diskussionen

Die umstrittenen Trinkpausen sorgen für Gesprächsstoff. Auch beim Spiel zwischen Ghana und Panama (1:0) gab es wie vom Weltverband FIFA vorgeschrieben in beiden Halbzeiten jeweils eine "hydration break" - trotz einer Temperatur von nur 19 Grad und Dauerregen in Toronto. Die Fans quittierten die Spielunterbrechung jeweils mit Buhrufen.

Die verpflichtenden Trinkpausen sind wegen der teils großen Hitze beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada offiziell als Schutzmaßnahme für die Spieler gedacht. Auch viele Spieler sehen die Unterbrechungen aber kritisch. "Die Trinkpause ist auch eine Werbepause. Das ist nicht mein Ding", sagte Abwehr-Star Virgil van Dijk (Niederlande).

"Deutscher Fußball Botschafter": Müller erhält Ehrenpreis

Im Vorjahr wechselte Thomas Müller nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps und eroberte auch dort die Herzen der Fans, nun wurde der Weltmeister von 2014 mit dem Ehrenpreis des "Deutschen Fußball Botschafters" ausgezeichnet.

Der frühere Nationalspieler, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als TV-Experte arbeitet, erhielt den Award am Mittwoch (Ortszeit) in New York im German House of Soccer. Auch DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger durfte sich über eine Auszeichnung freuen.

Rüdiger gut gelaunt vor Spiel gegen Elfenbeinküste

Antonio Rüdiger hat seinen Stammplatz in der DFB-Elf verloren. Dennoch ist er, wie die Mannschaft, vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste gut gelaunt.

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Seit WM-Beginn: FIFA löschte fast 400.000 Hasskommentare

Der Fußball-Weltverband FIFA möchte alle Teilnehmer der WM in Nordamerika vor Hass im Internet schützen und hat nach eigenen Angaben bereits Hunderttausende Kommentare und Beiträge gelöscht. Die FIFA teilte mit, dass seit Beginn des Turniers 3,8 Millionen Wortmeldungen überprüft und 388.000 entfernt wurden. Während der gesamten WM 2022 waren es 287.000 Beiträge und Kommentare.

Der Weltverband betreibt den Dienst seit der vergangenen Männer-WM bei all seinen Veranstaltungen. "Über 250 Millionen Kommentare und Beiträge wurden geprüft, wobei mehr als 30 Millionen davon als schädlich identifiziert wurden", teilte die FIFA mit. 

Kanada: Davies "wieder verfügbar"

Co-Gastgeber Kanada kann im zweiten WM-Gruppenspiel wieder auf Kapitän Alphonso Davies setzen. Der Abwehrspieler von Fußball-Rekordmeister Bayern München habe wieder am Training teilgenommen und sei in der Nacht auf Freitag (0.00 Uhr/ZDF) in Vancouver gegen Katar "wieder verfügbar", sagte Nationaltrainer Jesse Marsch.

Späte Dramatik zwischen Ghana und Panama

Nach 45 Minuten Leerlauf steigern sich Ghana und Panama im Regen von Toronto. Die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit.

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Last-Minute-Treffer: Ghana ringt Panama nieder

Ghanas Fußballer sind trotz der Posse um Mittelfeld-Star Thomas Partey dank Caleb Yirenkyi erfolgreich in die Weltmeisterschaft gestartet. Nach einem lange mauen Spiel im Regen von Toronto, das erst in der zweiten Hälfte Fahrt aufnahm, bezwang das Team von Trainer Carlos Queiroz in der Nacht zum Donnerstag Panama mit 1:0 (0:0). Zumindest für den Moment dürfen die Westafrikaner weiter auf eine Erfolgsstory wie beim Viertelfinal-Einzug 2010 in Südafrika hoffen. Yirenkyi erzielte den umjubelten Siegtreffer in der kanadischen Millionenmetropole für Ghana erst kurz vor Schluss (90.+5) - und sorgte so für Ekstase auf der Tribüne.

Südkorea-Trainer: Drohne beim Training hat "keinen Einfluss"

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der möglichen Trainingsspionage durch eine Drohne glimpflich davon gekommen. Das Flugobjekt sei "glücklicherweise" direkt vor dem Taktik-Block bei der Einheit in Guadalajara entdeckt worden, sagte Trainer Myung-bo Hong vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko: "Das war der wichtigste Teil des Trainings. Es wird also keinen Einfluss haben." 

Entdeckt wurde der vermeintliche Spionageversuch von einem südkoreanischen Sicherheitsmitarbeiter, im Anschluss brachten die zuständigen Sicherheitsbeauftragten das Objekt zum Absturz. Der FIFA soll der Vorfall gemeldet worden sein.

Wichtige Meldung

Furiose Engländer ringen Kroatien nieder

England ist erfolgreich in die WM gestartet. Gegen Kroatien zeigten die "Three Lions" ein ganz anderes Gesicht als bei der EM 2024 und boten phasenweise begeisternden Offensivfußball.

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Tuchel: "Haben viele gute Sachen mitzunehmen"

Englands Trainer Thomas Tuchel spricht nach dem Vorrundenspiel zwischen England und Kroatien im ZDF-Interview mit Alexander Ruda.

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Glücksspielbehörde leitet Prüfverfahren gegen FIFA-Sponsor ein

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) hat offenbar ein Prüfverfahren gegen einen FIFA-Sponsor eingeleitet. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet, geht es dabei um den Wettanbieter ADI Predictstreet. Demnach prüft die Behörde, ob es sich "um unerlaubtes öffentliches Glücksspiel" handelt und ob bei den Übertragungen der Fußball-WM in Deutschland unzulässige Werbung zu sehen ist.     

Nach Angaben der GGL verfügt das Unternehmen in Deutschland über keine Glücksspiellizenz. Werben dürfen hierzulande nur Anbieter, die auf der sogenannten "Whitelist" geführt werden. ADI Predictstreet ist bei den WM-Spielen mit Bandenwerbung präsent sowie auf den Sponsorenwänden bei offiziellen Interviews und Pressekonferenzen. ADI Predictstreet sieht derweil keinen Gesetzesverstoß. Das Unternehmen betreibe keine Marketing- oder Werbeaktivitäten, die auf Deutschland ausgerichtet seien, teilte ein Sprecher dem RND mit. 

Furioses England gewinnt Spektakel gegen Kroatien

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England setzt sich im WM-Vorrundenspiel mit 4:2 (2:2) gegen Kroatien durch. Gegen Englands Pressing und Doppelpacker Harry Kane finden die Kroaten kein Mittel.

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Emotionaler Auftakt für Portugal in die WM

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Drei Spiele Sperre: Südafrika-Coach kündigt Einspruch an

Südafrikas Nationaltrainer Hugo Broos hat den Fußball-Weltverband FIFA für die Rot-Sperre gegen Themba Zwane scharf kritisiert. "Drei Spiele Sperre. Das ist viel, viel, viel zu hart. Vor allem, wenn ich sehe, was gestern bei Messi vorgefallen ist. Ich bin damit nicht einverstanden. Das frustriert mich", sagte der Belgier vor dem vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Tschechien am Donnerstag (18.00 Uhr/MagentaTV) in Atlanta.

Der Coach kündigte einen Einspruch an. Die Disziplinarkommission der FIFA hatte eine Sperre von drei Spielen aufgrund der Schwere des Vergehens ausgesprochen. Zwane hatte beim 0:2 zum Auftakt gegen Mexiko die Rote Karte für eine Tätlichkeit gesehen - allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. "Die Rote Karte war übertrieben. Themba legte nur den Arm über die Schulter seines Gegenspielers. Mehr nicht", meinte Broos. 

Was Musiala über sein Verhältnis zu Nagelsmann verrät

Jamal Musiala hat zum WM-Auftakt erstes Tor gemacht. Hier spricht der Youngster über den Support seiner Eltern, sein Verhältnis zu Julian Nagelsmann und seinen guten Freund Leroy Sané.

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Ronaldo: Messi ist der Beste der Geschichte

Für Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo ist Lionel Messi nach dem WM-Torrekord zum besten Spieler der Geschichte aufgestiegen. "Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert", sagte 'Il Fenomeno': "Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant." 

Messi hatte Titelverteidiger Argentinien mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt. Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog "La Pulga" mit Miroslav Klose gleich. Genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist. 

Quelle: epa
Quelle: dpa, sid, Reuters
Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
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