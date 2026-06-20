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WM 2026: Nagelsmann stärkt Sané und warnt vor der Elfenbeinküste

Einen Tag vor zweitem WM-Spiel:Nagelsmann stärkt Sané und warnt vor der Elfenbeinküste

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Einen Tag vor dem zweiten WM-Spiel hat Julian Nagelsmann Leroy Sané den Rücken gestärkt. Außerdem warnte der Bundestrainer vor dem kommenden Gegner.

Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste

Will seine Elf auch gegen die Elfenbeinküste zum Erfolg führen: Bundestrainer Julian Nagelsmann

Quelle: AP | Stephanie Scarbrough

Julian Nagelsmann hat Leroy Sané eine Startelf-Garantie für das zweite WM-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste gegeben. Der Bundestrainer kritisierte zugleich harsch den öffentlichen Umgang mit dem Offensivspieler auch nach dem 7:1 beim WM-Auftakt gegen Curaçao.

"Ich wüsste jetzt nicht, warum ich ihn nicht spielen lassen soll. Ich bin keiner, der sich treiben lässt von irgendwelchen Meinungen von außen. Sondern wir haben eine Meinung im Trainerteam, eine Meinung in der Mannschaft und auch Dinge gesehen auf dem Feld, die sehr gut waren", sagte Nagelsmann vor dem heutigen Spiel (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto.

eine Kleiderpuppe mit dem Heim-Trikot der Deutschen Nationalmannschaft von Adidas. Detail Bundesadler DFB-Logo, 4 Sterne

Die deutsche Mannschaft ist vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto angekommen. Verfolgen Sie hier die DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jonathan Tah!

20.06.2025 | 27:02 min

Für den Bundestrainer steckt hinter der Kritik an Sané mittlerweile ein "psychologisches Phänomen", wie er anmerkte. "Wenn man irgendwann mal einen Menschen in einer gewissen Schublade hat und ihn gewissermaßen charakterisiert, dann wird alles, was man nur ansatzweise in diese Richtung sieht, um ein Vielfaches schlimmer bewertet."

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Keine negativen Anzeichen bei Sané

Diese Denkstruktur treffe auf die Bewertung Sanés als Profi-Fußballer und Mensch zu, habe aber keine Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit. "Ich kann versichern, ihn stört es nicht. Es beschäftigt dann eher mich, weil ich ungern habe, dass über meine Spieler so was geschrieben wird", sagte Nagelsmann.

Für Änderungen an der Startelf im Vergleich zum klaren Sieg gegen Curaçao gibt es laut Nagelsmann "jetzt keinen offensichtlichen Grund". Torwart Manuel Neuer wird sein 21. WM-Spiel bestreiten und damit alleiniger WM-Rekordtorhüter werden.

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Mit einem Sieg gegen die physisch starken Ivorer um den Leipziger Bundesliga-Stürmer Yan Diomande kann die DFB-Elf vorzeitig den Einzug in die K.-o.-Runde des XXL-Turniers klarmachen. "Das Spiel zu gewinnen, wäre sehr wichtig", sagte Nagelsmann.

Warnung vor Tempo der Elfenbeinküste

"Vorne haben sie auf allen drei Positionen viel Tempo. Im Mittelfeld besitzen sie eine brutale Körperlichkeit. Das kann uns schon vor Probleme stellen", so der Bundestrainer. Sein Team habe sich im Training aber so vorbereitet, "um ihre Stärken wegzunehmen".

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"Der Schlüssel wird sein, nicht soviele Räume zu lassen", analysiert auch DFB-Verteidiger Jonathan Tah im exklusiven ZDF-Interview mit Nils Kaben. "Außerdem dürfen wir nicht soviele Spieler in isolierten Eins-gegen-Eins-Situationen auf dem Platz haben. Wir müssen versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und ihnen die offensiven Umschaltmomente wegnehmen."

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Quelle: SID, dpa
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