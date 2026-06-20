Fußball-WM 2026: Tahs besonderes Spiel gegen die Elfenbeinküste

Für Jonathan Tah ist das Spiel gegen die Elfenbeinküste ein besonderes. Der Vater des Innenverteidigers ist in diesem Land geboren worden.

Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre der Einzug in die K.o.-Runde für das DFB-Team geglückt. Darüberhinaus gilt der kommende Gegner nach dem Auftakt gegen Curacao auch als erster echter Härtetest für die Nagelsmann-Elf. Die Wichtigkeit des Spiels wäre hiermit mehr als belegt - für den deutschen Chef-Verteidiger Jonathan Tah ist die Partie aber ohnehin schon besonders genug.

Vor dem zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste spricht DFB-Innenverteidiger Jonathan Tah im Interview mit ZDF-Reporter Nils Kaben. 20.06.2026 | 4:05 min

Denn sein Vater kommt von der Elfenbeinküste, theoretisch hätte der Defensivmann des FC Bayern München also auch für die Ivorer auflaufen können. Trotzdem steckt der 30-Jährige nicht in einem Dilemma:

Ich habe mich ja bewusst für Deutschland entschieden. „ Jonathan Tah

"Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich fühle mich als Deutscher, deshalb ist es nicht schwer, in Einklang zu kommen", so Tah im ZDF-Interview. "Es ist trotzdem ein sehr besonderes Erlebnis", führt er weiter aus und ergänzt auf der Pressekonferenz: "Es wird besonderer sein, als gegen jeden anderen Gegner."

Für Tah eine insgesamt eine besondere WM

"Besonders" ist momentan wohl sowieso das richtige Stichwort beim Innenverteidiger. Während dieser WM gilt Tah als unangefochtene Nummer eins im deutschen Defensivverbund, zuletzt adelte ihn Antonio Rüdiger als "Chef" der deutschen Abwehr.

"Das Wort an sich mag ich nicht", stellt Tah im ZDF-Interview direkt klar. Dennoch bedeute ihm das Lob gerade von Rüdiger sehr viel. Der langjährige Weltklasseverteidiger sei auch in Momenten für Tah da gewesen, in denen es mal nicht so gut gelaufen sei. "Deswegen freut es mich, dass er das öffentlich so gesagt hat. Aber viel mehr bedeutet mir, was er mir gesagt hat, als wir alleine waren."

In ihrem zweiten WM-Spiel trifft die deutsche Mannschaft am Samstag auf die Elfenbeinküste. Über die Stimmung im Team berichtet ZDF-Sportreporter Nils Kaben. 20.06.2026 | 1:57 min

Ob als "Chef" oder nicht - gegen die Elfenbeinküste wird Tah seine Führungsrolle auf dem Platz erneut unter Beweis stellen müssen. Schließlich wartet auf die deutsche Defensive der bislang größte Härtetest des Turniers.

Vater noch nicht im Stadion

Und außerdem muss die DFB-Elf weiterkommen, denn gegen die Ivorer ist Tahs Vater noch nicht im Stadion, "aber wenn wir weiterkommen, wird er dazu kommen", verrät der gebürtige Hamburger.

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