Fußball-WM 2026: Tahs besonderes Spiel gegen die Elfenbeinküste

Gegen Geburtsland seines Vaters:Tahs besonderes Spiel bei einer besonderen WM
von Sebastian Ungermanns
Für Jonathan Tah ist das Spiel gegen die Elfenbeinküste ein besonderes. Der Vater des Innenverteidigers ist in diesem Land geboren worden.
Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre der Einzug in die K.o.-Runde für das DFB-Team geglückt. Darüberhinaus gilt der kommende Gegner nach dem Auftakt gegen Curacao auch als erster echter Härtetest für die Nagelsmann-Elf. Die Wichtigkeit des Spiels wäre hiermit mehr als belegt - für den deutschen Chef-Verteidiger Jonathan Tah ist die Partie aber ohnehin schon besonders genug.
Denn sein Vater kommt von der Elfenbeinküste, theoretisch hätte der Defensivmann des FC Bayern München also auch für die Ivorer auflaufen können. Trotzdem steckt der 30-Jährige nicht in einem Dilemma:
"Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich fühle mich als Deutscher, deshalb ist es nicht schwer, in Einklang zu kommen", so Tah im ZDF-Interview. "Es ist trotzdem ein sehr besonderes Erlebnis", führt er weiter aus und ergänzt auf der Pressekonferenz: "Es wird besonderer sein, als gegen jeden anderen Gegner."
Für Tah eine insgesamt eine besondere WM
"Besonders" ist momentan wohl sowieso das richtige Stichwort beim Innenverteidiger. Während dieser WM gilt Tah als unangefochtene Nummer eins im deutschen Defensivverbund, zuletzt adelte ihn Antonio Rüdiger als "Chef" der deutschen Abwehr.
"Das Wort an sich mag ich nicht", stellt Tah im ZDF-Interview direkt klar. Dennoch bedeute ihm das Lob gerade von Rüdiger sehr viel. Der langjährige Weltklasseverteidiger sei auch in Momenten für Tah da gewesen, in denen es mal nicht so gut gelaufen sei. "Deswegen freut es mich, dass er das öffentlich so gesagt hat. Aber viel mehr bedeutet mir, was er mir gesagt hat, als wir alleine waren."
Ob als "Chef" oder nicht - gegen die Elfenbeinküste wird Tah seine Führungsrolle auf dem Platz erneut unter Beweis stellen müssen. Schließlich wartet auf die deutsche Defensive der bislang größte Härtetest des Turniers.
Vater noch nicht im Stadion
Und außerdem muss die DFB-Elf weiterkommen, denn gegen die Ivorer ist Tahs Vater noch nicht im Stadion, "aber wenn wir weiterkommen, wird er dazu kommen", verrät der gebürtige Hamburger.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation und TestspieleMehr
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026