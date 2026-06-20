Elfenbeinküste WM 2026: Diomandes Aufstieg aus dem Nichts

Der Ivorer Yan Diomandé gehört zu den aufregendsten Spielern der Bundesliga. Noch. Das Interesse von Großklubs an ihm ist sehr groß. Am Samstag spielt er gegen Deutschland.

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Yan Diomandé ist ein dribbelstarker, extrem schneller Fußballer, der in der vergangenen Saison ein wichtiger Stammspieler des Bundesliga-Dritten RB Leipzig war. Zwölf Tore und neun Assists hat er gesammelt, ein formidabler Wert.

Seine Topform hat er auch bei der WM konserviert. Beim 1:0-Sieg der Elfenbeinküste gegen Ecuador war Diomandé der auffälligste Profi auf dem Platz, anschließend wurde er zum Spieler des Spiels gekürt. Das alles kann in einer Karriere passieren. Was die Lage bei Diomandé aber so besonders macht, ist sein Alter. Er ist gerade mal 19 Jahre und sieben Monate alt.

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Auf Links- und Rechtsaußen einsetzbar

Am kommenden Samstag trifft der Leipziger auf das Land, in dem er spielt. Für Deutschland wird es eine schwere Partie gegen ein athletisches, schnell spielendes und stark besetztes Team. Der Sieger vom Samstag ist schon sicher für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Außenstürmer Yan Diomandé, er kann auf der rechten und der linken Seite eingesetzt werden, erlebte in Leipzig seine erste volle Saison bei einem Spitzenklub in Europa. Und machte dort dank seiner aufregenden Spielweise gleich ganz besonders auf sich aufmerksam.

Insbesondere große Klubs sind interessiert, allen voran Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool. Doch die Frage, ob er in der kommenden Saison auch bei RB Leipzig spielen werde, beantwortete Diomandé zuletzt mit einem Wort, das nur zwei Buchstaben umfasst: "Ja."

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Diomandé schwärmt für PSG

PSG jedoch sei eine Mannschaft, "die ich seit meiner Kindheit liebe. Aber ich denke nicht an die Zukunft. Ich konzentriere mich auf die WM." Danach werde man sehen, was passiere. Das wiederum klang ganz anders als das klare "Ja" zu Leipzig zuvor. Auf 150 Millionen Euro soll sich sein Marktwert nun belaufen, ermittelte zuletzt das Portal "transfermarkt.de".

Diomandés Ablösesumme betrug 20 Millionen Euro. Die überwies Leipzig an den spanischen Erstligisten CD Leganes. Dort spielte Diomandé lediglich eine Halbserie, konnte aber auch in dieser Zeit nachhaltig auf sich aufmerksam machen.

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Mit 15 zu Fußballakademie in den USA

Mit 15 wechselte Diomandé von einer Fußball-Akademie in der Elfenbeinküste zu einer anderen nach Florida, allein, ohne Begleitung. Seine Mutter blieb daheim in Abidjan, inzwischen ist sie "schwer krank", sagt ihr Sohn. Er wuchs ohne seinen Vater auf. Und noch ein Schicksalsschlag: seine jüngere Schwester ist bereits verstorben. "Sie ist immer in meinen Gedanken. Ich spiele für sie", sagt ihr Bruder.

Die Zeit in den USA hat Diomandé geprägt. Dort war er auf sich gestellt, musste die Sprache lernen und wurde im Schnellkurs erwachsen. Mit seinem Akademie-Team gewann er eine Trophäe, dort wurde er auch zum wertvollsten Spieler der US Soccer League gewählt. Über seinen schnellen Aufstieg sagt er:

Nicht viele Menschen bekommen so eine Gelegenheit. Ich bin Gott dankbar, dass ich so gesegnet bin. „ Yan Diomandé

Nun also spielt er gegen Deutschland und trifft dabei womöglich auch auf David Raum, seinen Kapitän bei RB Leipzig. Die beiden, der Rechtsaußen der Ivorer und der Linksverteidiger der Deutschen, würden dabei direkt gegeneinander spielen. Zum Duell mit der DFB-Elf sagt Diomandé: "Wir wollten Geschichte schreiben. Wir sind mit der Einstellung angetreten, alles zu gewinnen."

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Diomande begeistert Nationaltrainer Faé

Sein Nationaltrainer Emerse Faé bemerkte nach dem Sieg gegen Ecuador: "Wir werden versuchen, die deutsche Mauer zum Einsturz zu bringen." Diomandé ist dabei am Samstag ganz besonders als Mauerschleifer gefragt.

Faé setzt zudem auf den Hoffenheimer Linksaußen Bazoumana Touré, den gegen Ecuador lange geschonten ehemaligen Leverkusener Innenverteidiger Odilon Kossounou sowie den von Eintracht Frankfurt an Nizza ausgeliehene Stürmer Elye Wahi. Von Diomandé jedoch ist Faé besonders angetan: "Er ist ein Junge, der hart arbeitet, der ein gutes Gespür für die Gruppe hat, und er hört gut zu."

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