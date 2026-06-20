Deutschland gegen Elfenbeinküste: Auf diese Dinge kommt es an

Nach dem Auftaktsieg gegen Curaçao dürfte mit der Elfenbeinküste ein deutlich unangenehmerer Gegner auf das DFB-Team warten. Drei Punkte, auf die es zu achten gilt.

Auf diese drei Dinge kommt es gegen die Elfenbeinküste an

Am Samstag steht das zweite Spiel der Nationalmannschaft bei der WM an. Dieses Mal geht es gegen die Elfenbeinküste. 19.06.2026 | 2:37 min

Mit dem 7:1-Sieg gegen WM-Neuling Curaçao ist Deutschland standesgemäß in das Turnier gestartet. Der erste echte Härtetest wartet nun mit der Elfenbeinküste, die ihr erstes Gruppenspiel gegen Ecuador ebenfalls gewann.

"Die Elefanten" gelten nicht nur wegen ihres Spitznamens als physisch starke Mannschaft, die ihr Spiel über hohes Tempo sowie intensive Zweikampfführung gestaltet. Wo die Stärken und Schwächen des deutschen WM-Gegners liegen und worauf es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu achten gilt:

Deutsche Defensive muss bei Kontern auf der Hut sein

Mit Senkrechtstarter Yan Diomande von RB Leipzig und Amad Diallo verfügt die Elfenbeinküste über zwei pfeilschnelle und dribbelstarke Außenstürmer, die gleichzeitig noch torgefährlich sind. Auch beim 1:0 gegen Ecuador entstanden viele gefährliche Situationen in der Offensive, wenn die Elfenbeinküste aus eigenen Defensivsituationen schnell und vertikal den Weg über die Flügel suchte. Letztlich war es Diallo, der das entscheidende Tor beisteuerte.

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Es ist davon auszugehen, dass Deutschland viel Ballbesitz haben wird und sich das Spiel vor allem in der Hälfte der Ivorer abspielen dürfte. Dadurch muss das DFB-Team vor allem leichtfertige Ballverluste vermeiden und im Gegenpressing gut zusammenarbeiten, damit Konter-Situationen im Idealfall erst gar nicht entstehen.

Dabei wird es entscheidend sein, dass die Außenverteidiger Joshua Kimmich und Nathaniel Brown eine gute Balance zwischen offensiven Vorstößen und defensiver Absicherung hinbekommen. Denn ist einmal die Außenbahn frei, können die Dribbler Diomande und Diallo mit ihrem Tempo schnell gefährlich vor dem Kasten von DFB-Torwart Manuel Neuer auftauchen.

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Vorsicht bei Standards der Elfenbeinküste

Physisch stark, robust in den Zweikämpfen und kompromisslos bei Luftduellen: Die Qualitäten der Elfenbeinküste könnten vor allem bei Standardsituationen wie Freistößen oder Eckbällen zum Tragen kommen und die deutsche Defensive vor Herausforderungen stellen. Standards gelten für nominell schwächere Teams gegen Favoriten ohnehin als gutes Mittel, um den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen.

Unnötige Fouls sollten vermieden werden, um den Ivorern nicht zu viele dieser Situationen in der gefährlichen Zone des Spielfelds zu gewähren. Sollte es doch dazu kommen, muss die Defensive rund um Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah auf der Hut sein, kann sich aber auch auf die eigene Kopfballstärke berufen. Beim 7:1 gegen Curaçao erzielte Schlotterbeck das wichtige 2:1 per Kopf - ebenfalls nach einem Eckball.

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Die Elfenbeinküste bietet Räume, die Deutschland nutzen kann

Ungeachtet der Stärken der Elfenbeinküste geht die deutsche Nationalmannschaft als klarer Favorit in das Duell und kann sich vor allem auf die eigenen Qualitäten besinnen. Das DFB-Team hat eine hohe spielerische Qualität in der Offensive, nahezu jeder Spieler kann aus seiner Position heraus Torgefahr entwickeln.

Die Elfenbeinküste weist teilweise große Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen auf und bietet damit Räume, die den deutschen Ausnahme-Könnern Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz Platz für Kreativität bieten könnten. Schafft es das DFB-Team mit schnellen, sauberen Verlagerungen und wenigen Kontakten zwischen diese Linien zu kommen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis gefährliche Torabschlüsse entstehen.

Fazit: Gelingt dem Team von Nagelsmann ein kontrolliertes Spiel mit genügend Kreativität in der Offensive, sollte gegen die Elfenbeinküste am Ende der zweite Sieg im zweiten Spiel bei dieser WM zu Buche stehen. Schaffen es die Ivorer aber, die DFB-Elf in einen offenen Schlagabtausch zu zwingen, könnte die Elfenbeinküste genau die Art von Gegner sein, die Deutschland vor ernsthafte Probleme stellt.

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