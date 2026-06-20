Tah: Diomande-Brief an tote Schwester "sehr bewegend"

Vor der WM teilte der Ivorer Diomande einen bewegenden Brief an seine tote Schwester. Vor dem Duell mit ihm zeigte sich DFB-Verteidiger Tah bewegt über dessen Schritt.

Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste mit Jonathan Tah in voller Länge. 20.06.2025 | 27:02 min

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah hat der veröffentlichte Brief des Leipziger Jungstars Yan Diomande an seine im Alter von 15 Jahren gestorbene Schwester tief beeindruckt. "Das war sehr bewegend", sagte der 30 Jahre alte Tah zu den Worten des 19 Jahre alten Flügelstürmers aus der Elfenbeinküste.

Diomande äußerte sich im Magazin "The Player's Tribune" zu dem schmerzlichen Verlust in einem Brief, weil er über den Schicksalsschlag nicht sprechen könne.

Tah will den Menschen hinter dem Fußballer sehen

"Oft heißt es, wir sind nur die Fußballer", sagte Tah bei der Pressekonferenz vor der Partie am Abend (ab 21.00 Uhr live im ZDF) in Toronto zwischen der DFB-Auswahl und dem Team aus Afrika, in dem Diomande sportlich einer der Schlüsselspieler ist. Er finde es grundsätzlich gut, "wenn man die Background-Stories von den Menschen" mitbekomme, die alle nur als Fußballer in den Stadien kennen würden.

Jeder, der mentale Rückschläge als Sportler oder Fußballer innerhalb einer Mannschaft erlebt und teilt, der weiß auf jeden Fall, dass er innerhalb der Mannschaft diesen Rückhalt und diesen Support hat von allen, die um ihn herum sind. „ Jonathan Tah, DFB-Verteidiger

Vor dem zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste spricht DFB-Innenverteidiger Jonathan Tah im Interview mit ZDF-Reporter Nils Kaben. 20.06.2026 | 4:05 min

"Ich denke, dass es auch hilft, mit solchen Situationen umzugehen", äußerte Tah, der durch seinen Vater ivorische Wurzeln hat, was das zweite WM-Spiel für ihn zu einem ganz Besonderen mache. "Deswegen finde ich es schön, dass er es teilt und seine menschliche Seite zeigt und man nicht immer nur den Fußballer sieht", sagte er über Diomande.

Diomande kann Deutschland gefährlich werden

Darüber hinaus lobte Tah den 19-Jährigen, der mit zwölf Toren und neun Vorlagen bei RB Leipzig eine starke Debütsaison in der Bundesliga hinter sich hat, für seine sportlichen Qualitäten.

"Er ist für mich ein überragender Spieler mit extrem viel Talent und Potenzial. Er ist noch sehr, sehr jung, hat aber eine Top-Saison gespielt. Er ist definitiv ein sehr unangenehmer Gegenspieler", sagte der 30-Jährige.

In ihrem zweiten WM-Spiel trifft die deutsche Mannschaft am Samstag auf die Elfenbeinküste. Über die Stimmung im Team berichtet ZDF-Sportreporter Nils Kaben. 20.06.2026 | 1:57 min

Bewegender Brief von Diomande an tote Schwester

Der Brief von Diomande beginnt mit: "Liebe Roxane, erinnerst du dich..." Darin heißt es: "Ich werde beweisen, dass du recht hattest. Noch bevor ich überhaupt echte Fußballschuhe hatte, hast du allen gesagt: "Mein Bruder wird der Beste der Welt werden"."

Das treibt den Jungprofi tagtäglich an: "Ich werde das erreichen, was du vorhergesagt hast, das schwöre ich." Er schreibe das, "weil ich möchte, dass du weißt: Ich werde dafür sorgen, dass deine Erinnerung weiterlebt".

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Schwester von Diomande mit 15 Jahren gestorben

Diomandes Schwester starb dem Brief zufolge wenige Wochen vor seinem Debüt im März 2025 in Spanien für Leganés. Jemand habe der 15-Jährigen auf einer Party etwas ins Getränk getan, sie sei nie wieder aufgewacht. Vor ihrem Tod habe er noch Gefühle gehabt. "Heute fühle ich nichts mehr. Es ist, als wäre ich gar kein Mensch mehr. Seit deinem Tod bin ich einfach leer."

Er berichtete auch von Glücksmomenten mit seiner Schwester. Der Fußballplatz sei der einzige Ort, "an dem ich mich noch zu Hause fühle", schreibt Diomande. "Dort bin ich ruhig, und dort kann ich mit dir sprechen. Ich wünschte nur, du wärst noch hier."

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Quelle: dpa, sid