Nach dem Remis zum WM-Auftakt hat Brasilien einen klaren ersten WM-Erfolg eingefahren. Gegen Haiti hatte der Rekordweltmeister kaum Probleme.

In der WM-Gruppe C treffen in ihrem zweiten Spiel in Philadelphia Brasilien und Haiti aufeinander. Ein Sieg ist für die Südamerikaner Pflicht. 18.06.2026 | 7:48 min

Brasilien trifft, tanzt und siegt: Der Rekordweltmeister hat seine Pflichtaufgabe gegen Außenseiter Haiti souverän gelöst und dabei seine Klasse aufblitzen lassen. In Philadelphia nahm die Selecao um das Topduo Matheus Cunha und Vinícius Júnior durch das 3:0 (3:0) Kurs auf die K.o.-Runde bei dieser WM. Haiti ist hingegen als erstes Team bereits ausgeschieden.

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Cunha, einst in Deutschland für RB Leipzig und Hertha BSC aktiv, nutzte seine Startelf-Chance und traf doppelt jeweils auf Vorarbeit von Vinícius (23./36.). Der Assistgeber vollendete dazu einen schnellen Angriff eiskalt (45.+3) selbst und führte das Team von Trainer Carlo Ancelotti zum ersten Sieg sowie an die Spitze der Gruppe C.

Die WM hat ihr erstes Topspiel gesehen. Zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Marokko entwickelte sich in New Jersey eine intensive Partie. 14.06.2026 | 6:56 min

Einziger Wermutstropfen: Hinter Flügelflitzer Raphinha steht ein Fragezeichen, nachdem er das Feld kurz vor der Halbzeit angeschlagen verlassen musste.

Matheus Cunha startet und überzeugt

Im Vergleich zum eher mäßigen Auftakt gegen Marokko setzte Trainer Carlo Ancelotti auf Matheus Cunha im Sturm - und der Angreifer zahlte das Vertrauen zurück.

Nach einem engagierten, aber ideenlosen Start der Selecao war Cunha zur Stelle, als Haitis Torhüter Johny Placide einen Abschluss von Vinícius abprallen ließ.

Cunhas erst drittes Länderspieltor (25 Spiele) fiel dann nach einem schnellen Angriff über den einmal mehr kaum aufzuhaltenden Vinícius - wie nach dem ersten Treffer folgte ein Tänzchen vor den Fans. Nach 63 Minuten verließ Cunha unter dem Jubel der Anhänger den Platz.

Kap Verde holt einen Punkt gegen Europameister Spanien, die DR Kongo schockt Portugal, Katar ärgert die Schweiz: Liegt die Kritik am aufgeblähten WM-Turnier daneben? 18.06.2026 | 10:39 min

Ronaldo, Ronaldinho und Kaká, die Brasilien 2002 zum bis dato letzten WM-Titel geführt hatten, lächelten auf der Tribüne, sie durften zufrieden sein.

Haiti verpasst erstes WM-Tor seit 52 Jahren

Der Gegner aus dem krisengeplagten Karibikstaat, bei dem Josué Duverger vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz als Ersatzkeeper auf der Bank saß, verpasste dagegen erneut sein erstes WM-Tor seit 52 Jahren. Ricardo Adé ließ die beste Chance per Kopf (63.) liegen.

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In Brasilien hoffen sie derweil, dass Neymar im letzten Gruppenspiel gegen Schottland am Mittwoch (Ortszeit) endlich auflaufen kann. Der Superstar, dessen Rückkehr weiter offen ist, fehlte gegen Haiti erneut. Er arbeitete nach seiner Verletzung an der Wade im Camp in New Jersey für sein Comeback.

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Quelle: SID, dpa