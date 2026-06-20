So macht Deutschland das Weiterkommen gegen Elfenbeinküste fix

Nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao hat Deutschland beste Möglichkeiten vorzeitig ins Sechzehntelfinale einzuziehen. In diesen Szenarien erreicht das DFB-Team sicher die K.o.-Runde.

Nico Schlotterbecks Jubel gegen Curacao ist im Gedächtnis geblieben. Quelle: Witters

Nach dem hohen Auftaktsieg gegen Curaçao führt Deutschland die Gruppe E an, punktgleich dahinter ist die Elfenbeinküste. Was braucht Deutschland, um das Weiterkommen heute perfekt zu machen? Die Szenarien zum Weiterkommen im Überblick:

Bei der XXL-WM kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch acht der zwölf besten Gruppendritten ins neue Sechzehntelfinale. Anders als bei der WM 2022 in Katar zählt zur WM 2026 bei Punktegleichheit mehrerer Teams zuerst der direkte Vergleich.

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Was passiert, wenn Deutschland am Samstag gewinnt?

Nur wenn Deutschland gegen die Elfenbeinküste gewinnt, steht die DFB-Auswahl mit sechs Punkten vorzeitig sicher im Sechzehntelfinale. Platz 1 in der Gruppe ist dann wahrscheinlich, aber nicht sicher.

Denn Ecuador könnte zunächst gegen Curaçao gewinnen und am letzten Gruppenspieltag Deutschland schlagen. Wenn dazu die Elfenbeinküste auch Curaçao besiegt, hätten die drei Teams - Deutschland, Elfenbeinküste und Ecuador - alle sechs Punkte. Es käme zum Dreiervergleich. In dem zählen die Ergebnisse der drei Teams gegeneinander. Die Duelle gegen Curacao spielen da keine Rolle.

Sicher ist das Weiterkommen bei einem deutschen Sieg am Samstag, weil ein Drittplatzierter mit sechs Punkten auf jeden Fall zu den besten acht Gruppendritten gehören wird. Das liegt daran, dass es am ersten Spieltag in vier Gruppen Unentschieden gab und daher in diesen Gruppen der Drittplatzierte maximal auf vier Punkte kommen kann.

Die Elfenbeinküste und Ecuador sind die nächsten Gegner des DFB-Teams. Im direkten Duell entscheidet ein später Treffer die Partie. 15.06.2026 | 8:07 min

Was passiert, wenn Deutschland Unentschieden spielt?

Spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste Unentschieden, hätten beide Nationen vier Punkte. Ein Weiterkommen Deutschlands ist dann sehr wahrscheinlich, aber nicht sicher.

Sofern Ecuador gegen Curaçao unentschieden spielt und anschließend Deutschland schlägt, ist das Szenario denkbar, dass alle vier Teams in der Gruppe am Ende vier Punkte haben. Dann käme es zu einem Vierervergleich zwischen allen Teams.

Aufgrund des hohen 7:1-Sieges gegen Curaçao hätte Deutschland auch in diesem Szenario gute Chancen, Platz 1 oder 2 in der Gruppe zu belegen. Auch für einen eventuellen Vergleich mit anderen Gruppendritten ist der Curacao-Sieg für die deutsche Tordifferenz wertvoll.

Was passiert, wenn Deutschland verliert?

Wenn Deutschland gegen die Elfenbeinküste verliert, ist alles möglich. Vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden als Gruppenletzter.

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus. 16.06.2026 | 8:20 min

Wer ist Deutschlands Gegner als Gruppenerster?

Sollte Deutschland die Gruppe E als Tabellenführer abschließen, trifft das Team auf einen Drittplatzierten der Gruppen A/B/C/D oder F. Dieses Sechzehntelfinale findet in Boston am Montag, den 29. Juni um 22:30 Uhr (MESZ) statt.

Wer ist Deutschlands Gegner als Gruppenzweiter oder -dritter?

Als Gruppenzweiter würde Deutschland gegen den zweiten der Gruppe I, also entweder Frankreich, Senegal, Norwegen oder gegen den Irak, spielen. Dieses Sechzehntelfinale findet in Dallas, am Dienstag, den 30. Juni um 19 Uhr (MESZ), statt.

Als Gruppendritter trifft Deutschland auf einen Gruppenersten der Gruppen A/B/D/G/L oder K. Wann und wo das Spiel stattfinden würde, ist noch unklar.

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Quelle: ZDF