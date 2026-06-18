Underdogs sorgen für Furore:Warum die XXL-WM mit 104 Spielen doch Spaß machen kann
von Ralf Lorenzen
48 Teams, 104 Spiele: Die Kritik an der Mega-WM war im Vorfeld groß. Nach dem ersten Spieltag und einigen dicken Überraschungen ergibt sich ein differenzierteres Bild.
Gleich der erste Spieltag der Fußball-WM lieferte reichlich Heldengeschichten - und die waren ganz verschiedenster Art. Während die Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Harry Kane einen weiteren Beleg ihres Ausnahmekönnens abgaben, avancierte beispielsweise auch der bis dahin völlig unbekannte kapverdische Torhüter Vozinha zum WM-Helden.
Das epische 0:0 des Inselstaats gegen Europameister Spanien hielt der 40-Jährige mit seinen Paraden maßgeblich fest und trug somit einen gehörigen Teil bei zu einer der größten Sensationen der jüngeren WM-Geschichte.
Kap Verde, DR Kongo und Katar überraschen
Das Unentschieden gegen einen der Turnier-Topfavoriten war nicht die einzige Überraschung. Die Demokratische Republik Kongo feierte bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 52 Jahren ebenfalls ein Remis gegen die auch sehr hoch gehandelten Portugiesen um Cristiano Ronaldo. Und auch Katar trotzte der Schweiz mit einem späten Tor ein 1:1 ab.
Er glaube, dass die Leistungsdichte immer enger werde, sieht Fußball-Profi Philipp Max in diesen Resultaten keine bloßen Ausrutscher mehr. Für Max sind Leistungen wie die von Vozinha zudem ein Argument für die Reform des Turniers: "Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball", so der frühere Nationalspieler in der Sendung Bolzplatz.
WM 2026 erstmals mit 48 Teams
Erstmals nehmen in den USA, Kanada und Mexiko 48 statt 32 Mannschaften teil, die Zahl der Spiele steigt dadurch von 64 auf 104. Für viele Verbände bedeutet das die historische Gelegenheit, auf der Weltbühne des Fußballs zu erscheinen. "Es ist eine unglaublich große Möglichkeit für die Nationen, dieses Gefühl zu spüren", so Max.
So wie für WM-Neuling Curaçao, dem kleinsten Land, das jemals an einer Fußball-WM teilgenommen hat. Curaçao verlor am Ende zwar deutlich mit 1:7 gegen Deutschland, wurde zu Hause aber dennoch gefeiert. Auch deshalb kann Profi-Fußballerin Felicitas Rauch der Erweiterung einiges abgewinnen. "Auch die Teams, die hier als vermeintlicher Underdog auflaufen, haben Teams geschlagen, um bei dieser WM dabei zu sein und sich zu Recht qualifiziert."
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Mehr Geld für die FIFA, mehr Belastung für Spieler
Dennoch bleibt die Reform umstritten. Kritiker bemängeln, sie sei einzig in den damit verbundenen Mehreinnahmen für die FIFA begründet. Hinzu kommt die höhere Belastung der Spieler und in einigen Partien wurden Qualitätsunterschiede zwischen den Teams trotzdem sehr deutlich.
"Es ist natürlich für die kleinen Länder etwas ganz Großes", sagt Bundesliga-Profi Kevin Schlotterbeck im Bolzplatz. "Auf der anderen Seite hättest du aber lieber Spiele, die auf Augenhöhe sind."
Mehr Unentschieden als bei der letzten WM
Da bei der WM auch die acht besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale einziehen, verändert sich wohl auch die Bedeutung einzelner Gruppenspiele, in denen jeder einzelne Punkt nun mehr wert sein dürfte als früher.
"Auffällig ist bei dieser WM schon jetzt die Masse an Unentschieden, rund 38 Prozent aller Gruppenspiele waren das bisher und damit deutlich mehr als bei den Gruppenspielen der vergangenen WM", sagt Bolzplatz-Moderator Marvin Kirsch.
Ob dies tatsächlich am neuen Format liegt, muss sich noch erweisen. Klar ist aber, dass die Möglichkeit, sich als Gruppendritter zu qualifizieren "den Do-or-Die-Charakter verwischt", ergänzt Rauch.
Sollte die Weltmeisterschaft noch weiter wachsen?
Die Aufstockung des Turniers hat somit ganz verschiedene Facetten, von denen nicht alle negativ sein müssen. Nicht viel halten die Bolzplatz-Experten derweil von Überlegungen, die WM bei der kommenden Austragung sogar auf 64 Mannschaften zu erweitern.
"Ich würde es bei 48 Teams belassen", sagt Rauch. "Eine WM macht ja auch aus, dass sie nicht über sieben bis acht Wochen geht." Und Max fügt schmunzelnd hinzu: "Da musst du ja schauen, ob man überhaupt noch eine Qualifikation braucht."
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