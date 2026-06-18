48 Teams, 104 Spiele: Die Kritik an der Mega-WM war im Vorfeld groß. Nach dem ersten Spieltag und einigen dicken Überraschungen ergibt sich ein differenzierteres Bild.

Warum die XXL-WM mit 104 Spielen doch Spaß machen kann

Kap Verde holt einen Punkt gegen Europameister Spanien, die DR Kongo schockt Portugal, Katar ärgert die Schweiz: Liegt die Kritik am aufgeblähten WM-Turnier daneben? 18.06.2026 | 10:39 min

Gleich der erste Spieltag der Fußball-WM lieferte reichlich Heldengeschichten - und die waren ganz verschiedenster Art. Während die Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Harry Kane einen weiteren Beleg ihres Ausnahmekönnens abgaben, avancierte beispielsweise auch der bis dahin völlig unbekannte kapverdische Torhüter Vozinha zum WM-Helden.

Das epische 0:0 des Inselstaats gegen Europameister Spanien hielt der 40-Jährige mit seinen Paraden maßgeblich fest und trug somit einen gehörigen Teil bei zu einer der größten Sensationen der jüngeren WM-Geschichte.

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team. 15.06.2026 | 7:27 min

Kap Verde, DR Kongo und Katar überraschen

Das Unentschieden gegen einen der Turnier-Topfavoriten war nicht die einzige Überraschung. Die Demokratische Republik Kongo feierte bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 52 Jahren ebenfalls ein Remis gegen die auch sehr hoch gehandelten Portugiesen um Cristiano Ronaldo. Und auch Katar trotzte der Schweiz mit einem späten Tor ein 1:1 ab.

Ich glaube, dass die Qualität auch bei den kleineren Nationen doch sehr, sehr zugenommen hat. „ Philipp Max, Fußball-Profi und Bolzplatz-Experte

Er glaube, dass die Leistungsdichte immer enger werde, sieht Fußball-Profi Philipp Max in diesen Resultaten keine bloßen Ausrutscher mehr. Für Max sind Leistungen wie die von Vozinha zudem ein Argument für die Reform des Turniers: "Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball", so der frühere Nationalspieler in der Sendung Bolzplatz.

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal verhalten in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht viel ausrichten. 17.06.2026 | 7:34 min

WM 2026 erstmals mit 48 Teams

Erstmals nehmen in den USA, Kanada und Mexiko 48 statt 32 Mannschaften teil, die Zahl der Spiele steigt dadurch von 64 auf 104. Für viele Verbände bedeutet das die historische Gelegenheit, auf der Weltbühne des Fußballs zu erscheinen. "Es ist eine unglaublich große Möglichkeit für die Nationen, dieses Gefühl zu spüren", so Max.

So wie für WM-Neuling Curaçao, dem kleinsten Land, das jemals an einer Fußball-WM teilgenommen hat. Curaçao verlor am Ende zwar deutlich mit 1:7 gegen Deutschland, wurde zu Hause aber dennoch gefeiert. Auch deshalb kann Profi-Fußballerin Felicitas Rauch der Erweiterung einiges abgewinnen. "Auch die Teams, die hier als vermeintlicher Underdog auflaufen, haben Teams geschlagen, um bei dieser WM dabei zu sein und sich zu Recht qualifiziert."

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Mehr Geld für die FIFA, mehr Belastung für Spieler

Dennoch bleibt die Reform umstritten. Kritiker bemängeln, sie sei einzig in den damit verbundenen Mehreinnahmen für die FIFA begründet. Hinzu kommt die höhere Belastung der Spieler und in einigen Partien wurden Qualitätsunterschiede zwischen den Teams trotzdem sehr deutlich.

"Es ist natürlich für die kleinen Länder etwas ganz Großes", sagt Bundesliga-Profi Kevin Schlotterbeck im Bolzplatz. "Auf der anderen Seite hättest du aber lieber Spiele, die auf Augenhöhe sind."

Countdown für das Fußball-Highlight des Jahres: die WM 2026. Die größte Weltmeisterschaft ever. Und obendrein noch nachhaltig. So die FIFA. 10.05.2026 | 43:52 min

Mehr Unentschieden als bei der letzten WM

Da bei der WM auch die acht besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale einziehen, verändert sich wohl auch die Bedeutung einzelner Gruppenspiele, in denen jeder einzelne Punkt nun mehr wert sein dürfte als früher.

"Auffällig ist bei dieser WM schon jetzt die Masse an Unentschieden, rund 38 Prozent aller Gruppenspiele waren das bisher und damit deutlich mehr als bei den Gruppenspielen der vergangenen WM", sagt Bolzplatz-Moderator Marvin Kirsch.

Katar hat für die erste WM-Überraschung gesorgt. Die Lopetegui-Elf knüpfte der Schweiz einen Punkt ab – der erste ihrer WM-Geschichte. 13.06.2026 | 8:22 min

Ob dies tatsächlich am neuen Format liegt, muss sich noch erweisen. Klar ist aber, dass die Möglichkeit, sich als Gruppendritter zu qualifizieren "den Do-or-Die-Charakter verwischt", ergänzt Rauch.

Sollte die Weltmeisterschaft noch weiter wachsen?

Die Aufstockung des Turniers hat somit ganz verschiedene Facetten, von denen nicht alle negativ sein müssen. Nicht viel halten die Bolzplatz-Experten derweil von Überlegungen, die WM bei der kommenden Austragung sogar auf 64 Mannschaften zu erweitern.

"Ich würde es bei 48 Teams belassen", sagt Rauch. "Eine WM macht ja auch aus, dass sie nicht über sieben bis acht Wochen geht." Und Max fügt schmunzelnd hinzu: "Da musst du ja schauen, ob man überhaupt noch eine Qualifikation braucht."