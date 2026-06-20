WM-Aus für die Türkei: Güler und Calhanoglu fassungslos

Das frühe WM-Aus der Türkei löst Bestürzung aus. Für die ambitionierte Mannschaft um Jungstar Arda Güler ist es ein Fiasko.

In der Gruppe D geht es für die Türkei bereits um alles. Am zweiten Spieltag gegen Paraguay im kalifornischen Santa Clara muss mindestens ein Unentschieden her. 18.06.2026 | 10:44 min

Arda Güler starrte nach dem "beschämenden" WM-Aus fassungslos in den dunklen Himmel über Santa Clara, bei seinen Mitspielern flossen Tränen der Enttäuschung. Nach der nächsten Schmach muss die ambitionierte Türkei ihre Träume schon nach dem zweiten Spieltag begraben - und angesichts des Fiaskos beim WM-Comeback nach 24 Jahren alles hinterfragen.

Über 9.000 Flugkilometer von Kalifornien entfernt fieberten die türkischen Fans am frühen Samstagmorgen am Bosporus, auf den Kölner Ringen oder in Berliner Cafés mit - doch nach einem frühen Schock in einem wilden Spiel stand das bittere Aus der Mannschaft von Vincenzo Montella durch ein 0:1 (0:1) gegen Paraguay fest. Für die Türkei ist es bei der Rückkehr auf die größte Fußball-Bühne ein Debakel.

Wir sind richtig, richtig traurig, es ist auch beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk. „ Arda Güler

"Wir weinen in der Kabine. Wir müssen alles tun, um das wieder gutzumachen", sagte Jungstar Güler von Real Madrid. Das Gruppenfinale gegen die USA, die durch die türkische Niederlage als Gruppensieger feststehen, ist damit aber sportlich bedeutungslos.

Torschuss-Rekord auf der einen, gnadenlose Chancenverwertung auf der anderen Seite: Die Partie Australien gegen die Türkei bringt die nächste WM-Überraschung. 14.06.2026 | 7:12 min

Stoß mitten ins türkische Herz nach einer Minute

Schon den Auftakt hatten die Türken mit 0:2 gegen Australien verloren. "Jeder wollte unserem Land etwas geben", betonte Kapitän Hakan Calhanoglu. Man habe gegen Paraguay und auch gegen Australien "viel versucht, aber wir hatten auch ein bisschen Pech".

Schon nach 64 Sekunden lagen die Türken im "Endspiel" gegen Paraguay hinten, als Matias Galarza mitten ins Herz der stolzen Nation traf. Nach einer Roten Karte gegen Miguel Almirón, der sich bei einer Auseinandersetzung mit Mert Müldür beim Sprechen die Hand vor den Mund hielt und nach der neuen FIFA-Regel folgerichtig vom Platz flog, spielten die Türken mehr als eine Halbzeit in Überzahl. Doch der erlösende Ausgleich sollte nicht gelingen.

Ich kann meinen Spielern nichts vorwerfen. „ Vincenzo Montella, Trainer der Türkei

Vincenzo Montella bezog sich auf 62 Schüsse seines Teams in zwei Gruppenspielen - von denen allerdings nur 12 aufs Tor gingen: "Das Glück war nicht auf unserer Seite. Aber das Team hat Herz und Seele gezeigt." Die Zukunft des Italieners ist nach der großen Enttäuschung offen.

Calhanoglu entschuldigt sich bei Fans

"Wir sind alle traurig", sagte Kapitän Calhanoglu, nachdem die Türkei ihre großen WM-Träume vorzeitig begraben musste: "Ich will mich einfach nur bei unseren Fans bedanken, die hierher gekommen sind, die uns zu Hause unterstützt haben. Gleichzeitig möchte ich mich bei ihnen entschuldigen."

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Quelle: sid