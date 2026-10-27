WM-Silber am Stufenbarren:Helen Kevric hat dieses Jahr "schon echt viel erreicht"
Die 18-jährige Turn-Europameisterin wird auch Vize-Weltmeisterin. Der größte deutsche Erfolg. Nun hofft sie auf ihren umstrittenen Ex-Trainer mit Blick auf Olympia 2028.
Helen Kevric hat bei der Turn-WM für einen der größten Erfolge der deutschen Turner in den vergangenen Jahren gesorgt. Die 18-Jährige gewann die Silbermedaille am Stufenbarren - ihrer Paradedisziplin. Im Interview im ZDF-Morgenmagazin spricht sie über ihren Erfolg.
Missbrauchsvorwürfe um Ex-Trainer von Kevric
All das hat Kevric ohne Heimtrainer geschafft. Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Zentrum Stuttgart Ende 2024 wurde ihr damaliger Trainer Giacomo Camiciotti suspendiert. Sie selbst widerspricht den Vorwürfen gegen ihren ehemaligen Trainer.
Die nach einer Suspendierung arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen sind inzwischen beigelegt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart jedoch hat ihre Ermittlungen wegen möglicher strafrechtlicher Vergehen noch nicht abgeschlossen.
Kevric wünscht sich Toptrainer für Olympia-Vorbereitung
Für Kevric bedeutet das: alleine trainieren. Das sei nicht optimal, sagt sie im ZDF-Morgenmagazin. Sie hoffe, dass sie bald wieder mit einem Toptrainer trainieren könne. Insbesondere da sie bei den Olympischen Spielen in Los Angeles in zwei Jahren wieder in Topform sein möchte.
Nach einer schweren Knieverletzung bei der Heim-EM im vergangenen Jahr war sie mehrere Monate ausgefallen und wurde zweimal operiert. "Das war natürlich nicht einfach. Vor allem mental ist das schwer, nicht nur körperlich", sagt Kevric im ZDF-Interview.
Mittlerweile turne sie allerdings im Training bereits wieder an allen vier Geräten. Im nächsten Jahr wolle sie auch im Wettkampf alle Disziplinen absolvieren - und rechtzeitig zu Olympia wieder in Topform sein.
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