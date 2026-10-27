Die 18-jährige Turn-Europameisterin wird auch Vize-Weltmeisterin. Der größte deutsche Erfolg. Nun hofft sie auf ihren umstrittenen Ex-Trainer mit Blick auf Olympia 2028.

Helen Kevric hat dieses Jahr "schon echt viel erreicht"

Helen Kevric feierte in dieser Saison ein erfolgreiches Comeback. Quelle: ddp | Mickael Chavet

Helen Kevric hat bei der Turn-WM für einen der größten Erfolge der deutschen Turner in den vergangenen Jahren gesorgt. Die 18-Jährige gewann die Silbermedaille am Stufenbarren - ihrer Paradedisziplin. Im Interview im ZDF-Morgenmagazin spricht sie über ihren Erfolg.

Es ist einfach nur krass. Ich habe dieses Jahr schon echt viel erreicht. Ich wurde Europameisterin, jetzt Vize-Weltmeisterin. Es hätte nicht besser laufen können für mich. „ Helen Kevric, Deutsche Turnerin

"Es ist einfach nur krass. Anfang des Jahres habe ich nicht gedacht, dass ich mit einer WM-Medaille wieder hierher zurückkehre.", sagt Helen Kevric nach dem Silber-Gewinn am Stufenbarren. 27.10.2026 | 3:34 min

Missbrauchsvorwürfe um Ex-Trainer von Kevric

All das hat Kevric ohne Heimtrainer geschafft. Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Zentrum Stuttgart Ende 2024 wurde ihr damaliger Trainer Giacomo Camiciotti suspendiert. Sie selbst widerspricht den Vorwürfen gegen ihren ehemaligen Trainer.

Die nach einer Suspendierung arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen sind inzwischen beigelegt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart jedoch hat ihre Ermittlungen wegen möglicher strafrechtlicher Vergehen noch nicht abgeschlossen.

Es wäre natürlich schön, wenn ich auch wieder mit meinem alten Trainer zusammenarbeiten könnte. „ Helen Kevric, Deutsche Turnerin

Kevric wünscht sich Toptrainer für Olympia-Vorbereitung

Für Kevric bedeutet das: alleine trainieren. Das sei nicht optimal, sagt sie im ZDF-Morgenmagazin. Sie hoffe, dass sie bald wieder mit einem Toptrainer trainieren könne. Insbesondere da sie bei den Olympischen Spielen in Los Angeles in zwei Jahren wieder in Topform sein möchte.

Europameisterin Helen Kevric hat bei der Turn-WM in Rotterdam Silber am Stufenbarren gewonnen. Es ist die einzige Medaille für Deutschland bei dieser WM. 24.10.2026 | 1:38 min

Nach einer schweren Knieverletzung bei der Heim-EM im vergangenen Jahr war sie mehrere Monate ausgefallen und wurde zweimal operiert. "Das war natürlich nicht einfach. Vor allem mental ist das schwer, nicht nur körperlich", sagt Kevric im ZDF-Interview.

Mittlerweile turne sie allerdings im Training bereits wieder an allen vier Geräten. Im nächsten Jahr wolle sie auch im Wettkampf alle Disziplinen absolvieren - und rechtzeitig zu Olympia wieder in Topform sein.

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Quelle: dpa, ZDF