Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Sieger Gruppe B gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe B spielt gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 05:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.