Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe B gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J
|
Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe B spielt gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 05:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 03.07., 05:00 Uhr
Vancouver
Sieger Gr. B
SGB
-:-
3. E/F/G/I/J
3 EFGIJ
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger Gruppe B
- 0
- Siege Dritter Gruppe E/F/G/I/J
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen