Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Sieger AF 5 gegen Sieger AF 6

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger AF 5 spielt gegen Sieger AF 6 in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 10.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.