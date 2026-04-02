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Sport

Wie Nagelsmann-Fußball funktioniert: das Gegenpressing

Wie Nagelsmann-Fußball funktioniert:Beispiel zwei: das Gegenpressing

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Lennart Karl (Deutschland, r.) im Zweikampf mit Derrick Köhn (Ghana) beim Länderspiel am 30. März 2026 in Stuttgart, das Deutschland mit 2:1 gewinnt. (Foto: Matthias Koch)

Julian Nagelsmann gilt als Taktikfuchs. Prof. Dr. Memmert erklärt, was Nagelsmann-Fußball ausmacht. Beispiel zwei: das Gegenpressing.

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF

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