EM in der Schweiz war Meilenstein für Zukunft des Frauenfußballs

Es ist allemal angemessen, Sarina Wiegman demnächst die Ritterwürde zu verleihen. Die niederländische Fußballlehrerin hat nicht nur England mit stoischer Gelassenheit zur Titelverteidigung bei der Frauen-EM 2025 geführt, die 55-Jährige nutzte auch die Pressekonferenz in Basel nach dem gewonnenen Finale gegen Spanien (3:1 im Elfmeterschießen) , um ein angemessenes Lob an Ausrichter und Veranstalter loszuwerden.

Die Schweiz sei ein "tolles, wunderschönes Land, wir haben uns so willkommen gefühlt, wir haben das so genossen". Überdies habe die Uefa mit dem professionellen Setting den Fortschritt erst ermöglicht.

Die Intensität der Spiele wird höher, man sieht das an den Daten und Statistiken - in allen möglichen Aspekten.

Lise Klaveness hört nur Lob

Vor dem flirrenden Finale hatte Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness beim Final Forum auf dem Messegelände in Basel von einem Detail berichtet: Als sie sich während des Turniers bei ihrem Nationalteam nach den Bedingungen erkundigte, sei der selbst bis 2011 in der norwegischen Auswahl spielenden Chefin gesagt worden: "Everything is fine!"