Fußball-EM der Frauen: EM-Siegerin? Die Schweiz

Fans der Schweiz bei Frauen-Fußball-EM in der Altstadt in Bern

Mit der Titelverteidigung Englands endet die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz und damit ein Turnier, das Geschichte geschrieben hat. Es war die erste Frauen-Europameisterschaft in dem kleinen Alpenstaat - mit vielen Höhepunkten und Meilensteinen.

Volle Stadien und große Emotionen: Die Fußball-EM in der Schweiz 2025 hat nicht nur sportlich begeistert. Wir zeigen die Highlights und Geschichten hinter dem Turnier.

Viele der Fans waren seit Beginn des Turniers am 2. Juli in der Schweiz. Kurz vor dem Finale ziehen sie eine positive Bilanz. "Ich fühle mich sehr willkommen", sagt Fußballfan Chris Waling. "Alle Nationen sind hier, um eine gute Zeit zu haben und die Spiele gemeinsam zu genießen."

Dafür hat sich der Gastgeber Mühe gegeben. Fanzonen luden zum Verweilen ein, Public Viewing zum gemeinsamen Mitfiebern. Oft wurde die friedliche und nicht aggressive Stimmung gelobt. Die Polizei meldete an den Austragungsorten kaum nennenswerte Zwischenfälle.

DFB-Fanbeauftragter: Kontingent war in Minunten ausverkauft

Auch zahlentechnisch war die EM ein Riesenerfolg. Bei vielen Deutschen ist der Frauenfussball beliebter denn je. Andreas V. hat als Fanbeauftragter des DFB das große Interesse an Spielen der deutschen Frauen erlebt:

Das Kontingent von uns war in Minuten ausverkauft, wir haben einen riesen Hype.

Noch nie waren so viele Zuschauer in den Stadien. Vor dem Finale zählten die Veranstalter 623.088 Besucher. 22 von 31 Partien waren ausverkauft - nicht üblich für Turniere der Fußballerinnen. Knapp 600 Millionen Menschen schauten weltweit an den Fernsehern zu.