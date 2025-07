Spaniens Frauen verpassen EM-Titel: Besiegt aber nicht geschlagen

Zuschauer-Rekorde, brillante Tore, ein Turnier, athletischer als je zuvor. Ein Rückblick auf die Frauen-EM 2025 in der Schweiz - mit England als Europameisterinnen.

Der Berlin-Park mit der Großleinwand in Madrid leert sich schnell nach der Niederlage, die Fans sind traurig, aber nur ein bisschen enttäuscht: "Immerhin sind wir Weltmeisterinnen", sagt Nicolás Comillas, "und die Frauen haben 120 Minuten sehr gut gespielt." "Den Titel", so meint er noch, "holen wir bei der nächsten Europameisterschaft".

Spanierinnen patzen beim Elfmeterschießen

In der ersten Halbzeit vertrauten die Fans nach dem Tor zum 1:0 von Mariona Caldentey in der 25. Minute noch auf den Titel. Das familiäre Publikum mit vielen Kindern und Jugendlichen drängte sich tapfer bei 35 Grad im Schatten unter den wenigen Bäumen und feuerte ihre Chicas, ihre Mädels, mit España Rufen an.