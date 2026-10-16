Ein Jahr nach der glanzvollen Premiere mit 50.000 Fans steht die zweite Auflage des Loop-One-Festivals der Biathleten in München an. Das sind die Highlights und News.

"Es ist genug Potenzial da und ich denke, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben“, so Sandra Flunger, Biathlon-Bundestrainerin mit Blick auf die Biathlon-Zukunft der deutschen Athletinnen. 15.10.2026 | 2:43 min

Die Premiere des Loop One Festivals übertraf im vergangenen Jahr mit 50.000 begeisterten Fans im Münchner Olympiapark alle Erwartungen. Ob sich diese Zahl bei der zweiten Auflage des neuen Saisonstarts der Biathlon-Welt am Samstag und Sonntag (17./18. Oktober) wiederholen oder gar toppen lässt, ist ungewiss.

Zumal eher durchwachsenes Wetter in der frisch gekrönten deutschen Olympiabewerber-Stadt vorhergesagt ist.

Das Aufgebot der Biathlon-Stars aus aller Welt verspricht allerdings genau wie das Rahmenprogramm Spannung, zudem steht eine wichtige Premiere an: Die Österreicherin Sandra Flunger feiert ihren ersten großen internationalen Auftritt als deutsche Bundestrainerin.

Grundmotto: Weniger Angst vor Fehlern, mehr Speed beim Schießen

"Wir haben uns nicht speziell auf das Event vorbereitet, wollen aber die spezielle Atmosphäre in München mitnehmen", sagt Flunger. Die Nachfolgerin des nach der enttäuschenden Olympia-Saison in eine andere Position im Deutschen Skiverband (DSV) gewechselten Kristian Mehringer möchte eine andere Fehlerkultur im deutschen Team etablieren.

Die deutschen Biathletinnen haben eine neue Trainerin. Sandra Flunger soll die DSV-Frauen wieder in erfolgreichere Zeiten führen. 13.04.2026 | 0:38 min

Das Grundmotto für die anstehende Saison mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaften in Otepää/Estland heißt: Weniger Angst vor Fehlern, mehr Speed beim Schießen. Es wird spannend zu sehen sein, ob die dreimalige deutsche Meisterin Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Johanna Puff das vor der großen, mit Zuschauern vollgepackten Tribüne am Olympiasee gleich umsetzen können.

Das deutsche Männer-Team besteht aus dem Vorjahresdritten Justus Strelow, Philipp Horn, Philipp Nawrath und Lucas Fratzscher.

Star-Auflauf in München

Dass der Saisonstart im ungewohnten, urbanen Umfeld durchaus ein sportlicher Fingerzeig für die kommende Saison sein kann, zeigte die Premiere im vergangenen Jahr.

Die Münchner Super-Sprint-Siegerin Lisa Vittozzi (Italien) wurde später in Antholz Olympiasiegerin, der Männer-Gewinner Eric Perrot (Frankreich) holte neben drei olympischen Medaillen auch den Gesamtweltcup. Die beiden Titelverteidiger werden in München genauso am Start sein wie Sturla Holm Lægreid und Johan-Olav Botn aus Norwegen oder Elvira Öberg aus Schweden.

Das deutsche Biathlon-Team hat die Weltcupsaison sieglos beendet. Die historisch schwache Nullnummer hätte Philipp Nawrath fast noch im Massenstart in Oslo verhindert. 22.03.2026 | 2:13 min

Die (kleinen) Fans in München können sich an drei verschiedenen Orten im Münchner Olympiapark im Laser-Schießen mit Biathlon-Legenden wie der deutschen Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick oder dem Norweger Johannes Thingnes Bö messen. Autogramme und Selfies gibt’s dazu von Franziska Preuß, Simon Schempp, Michael Rösch oder Benedikt Doll.

Urbanes Biathlon-Event soll junge Fans erreichen

"Das Loop One Festival hat bei seiner Premiere gezeigt, wie gut Biathlon auch in einem urbanen Umfeld funktioniert. Für uns ist es eine große Chance, unseren Sport mitten in München zu präsentieren und neben den langjährigen Biathlonfans weitere Menschen für ihn zu begeistern", sagt der neue deutsche Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler.

Im Visier dabei ganz besonders neben Kids die Gen Z der zwischen 1995 und 2010 geborenen "Digital Natives". Für sie ganz wichtig: Der Community- und Entertainment-Gedanke. Genau diese "weichen" Faktoren sollen neben tollem Sport in München geboten werden.

Loop One auch 2027 in München

Für die bayerische Metropole ist es eines der ersten großen Events nach dem nationalen Zuschlag als deutscher Bewerber für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. Im Olympiapark, wo das Loop One Festival am Wochenende stattfindet, soll im Idealfall in einem Jahrzehnt ein Großteil der Olympia-Wettkämpfe über die Bühne gehen.

Der Franzose Eric Perrot und Lisa Vittozzi aus Italien haben die Premierenrennen des Loop-One-Festivals der Biathleten in München gewonnen. Dritter im Skirollern wurde Justus Strelow. 19.10.2025 | 0:50 min

Jede große, internationale Veranstaltung soll zur Werbung für Münchens Olympia-Träume genutzt werden. Fest steht schon jetzt, dass der Start in den Biathlon-Winter auch 2027 in München stattfinden wird. Danach ist auch eine Verlegung von Loop One in eine andere (internationale) Metropole denkbar. Der Biathlon-Weltverband IBU will das nach einer Analyse des anstehenden Events entscheiden.

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