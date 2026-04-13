Die deutschen Biathletinnen haben eine neue Trainerin. Sandra Flunger folgt auf Kristian Mehringer und soll wieder erfolgreichere Zeiten einläuten.

Die deutschen Biathletinnen haben eine neue Trainerin. Sandra Flunger soll die DSV-Frauen wieder in erfolgreichere Zeiten führen. 13.04.2026 | 0:38 min

Die Österreicherin Sandra Flunger wird neue Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen. Die 44-Jährige tritt die Nachfolge von Kristian Mehringer an, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Flunger ist damit nach 36 Jahren wieder die erste Cheftrainerin im deutschen Biathlon-Sport.

Bis 1990 hatte Renate Schinze als Bundestrainerin für die ersten großen internationalen Erfolge um Petra Behle gesorgt.

Denny Andritzke wird Co-Trainer

An Flungers Seite steht Denny Andritzke (37) als neuer Co-Trainer. "Sandra kennt die Anforderungen im Weltcup genau und bringt die notwendige Expertise mit, um unsere Frauenmannschaft gezielt weiterzuentwickeln. Wir setzen damit ein klares Zeichen für die zukünftige Ausrichtung im Frauen-Biathlon", sagte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler.

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Mit Andritzke werde das Trainerteam optimal ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass dieses Gespann wichtige Impulse setzen wird."

Flunger brachte Biathletin Hauser in die Weltspitze

Flunger, selbst früher Biathletin, hatte zunächst als Cheftrainerin die österreichischen Frauen betreut und Lisa Hauser in die Weltspitze gebracht. Von 2018 bis 2024 war sie Cheftrainerin der Schweizer Frauen, ehe sie in den vergangenen beiden Jahren als übergreifende Cheftrainerin der Schweizer Biathlon-Nationalmannschaft fungierte und einige Erfolge feierte.

"Deutschland gehört seit jeher zu den führenden Biathlon-Nationen. Entsprechend muss es unser Anspruch sein, das vorhandene Potenzial bestmöglich zu entwickeln. Dafür müssen Strukturen weiterentwickelt werden", sagte Flunger, die seit vielen Jahren die einzige Cheftrainerin im internationalen Biathlon-Sport ist.

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Gleichzeitig wolle sie "konsequent die individuellen Stärken fördern, um gemeinsam als Einheit in der Weltspitze Akzente setzen zu können". Andritzke war in den vergangenen sechs Jahren als leitender Disziplintrainer der Lehrgangsgruppe 2b tätig und zuletzt für die Damenmannschaft am Stützpunkt Oberhof um Vanessa Voigt verantwortlich.

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Quelle: dpa