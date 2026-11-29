Julian Schmid hat beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Ruka für den zweiten deutschen Podestplatz gesorgt. Tags zuvor war bereits David Mach erfolgreich.

Julian Schmid (r.) auf dem Podest mit Sieger Jens Oftebro (Norwegen) und dem Zweitplatzierten Stefan Rettenegger (Österreich) Quelle: dpa

Julian Schmid hat beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Ruka für den zweiten deutschen Podestplatz an diesem Wochenende gesorgt. Der 27-Jährige kam im Massenstart mit dem 10 Kilometer Langlauf und einem Sprung von der Großschanze auf Rang drei.

Der Sieg ging an den Norweger Jens Luraas Oftebro, Stefan Rettenegger (Österreich) wurde Zweiter. Schmid war nach dem Langlauf als Siebter auf die Schanze gegangen. Mit einem Sprung auf 142 Meter schob er sich noch auf Rang drei vor. Vinzenz Geiger als Vierter, Richard Stenzel als Sechster und Manuel Faisst auf Rang acht komplettierten den starken deutschen Auftritt in Finnland.

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Mach mit zweitem Karriere-Podium

Am Vortag war David Mach im Einzel-Wettbewerb ebenfalls Dritter geworden. Der DSV-Kombinierer sicherte sich mit einem fulminanten Schlussspurt Platz drei und damit sein zweites Karriere-Podium. Am Sonntag konnte Mach als 18. nicht an den starken Auftritt anknüpfen.

Nordische Kombination nicht mehr olympisch

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