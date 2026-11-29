Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat sich bei ihrem Comeback nach Dopingsperre in guter Form gezeigt. Sie feierte im FIS-Cup ihren zweiten Sieg innerhalb von drei Tagen.

Langläuferin Victoria Carl peilt ihre Rückkehr in den Weltcup an. (Archivbild) Quelle: imago

Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist bei ihrem Loipen-Comeback nach 18-monatiger Dopingsperre zum zweiten Sieg gestürmt und darf nun auf eine Rückkehr in den Weltcup hoffen.

Die 31-Jährige ließ der Konkurrenz beim zweitklassigen FIS-Rennen im norwegischen Gaalaa über 20 Kilometer im freien Stil keine Chance und präsentierte sich wie schon beim Sieg über 10 Kilometer im Klassik-Stil am vergangenen Freitag in starker Form.

Victoria Carl darf nach einer 18-monatiger Dopingsperre wieder Wettkämpfe bestreiten. Die Langlauf-Olympiasiegerin blickt zurück auf einen folgenschwerer Fehler und ihren Weg zurück. 25.11.2026 | 3:28 min

Carl gewinnt mit deutlichem Vorsprung

Carl setzte sich in 50:22,9 Minuten mit deutlichem Vorsprung durch und könnte schon am kommenden Wochenende in Trondheim in den Weltcup zurückkehren, den sie als "persönlichen Mount Everest" bezeichnete. Die zweitplatzierte Norwegerin Julie Hammer lag 2:38 Minuten hinter der Olympiasiegerin im Teamsprint von 2022.

Skilangläuferin Victoria Carl ist wegen Dopings für 18 Monate gesperrt worden. Da sie bereits seit dem 26. Mai 2025 vorläufig suspendiert war endet die Sperre am 25. November. 02.04.2026 | 1:35 min

Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt.

Seit September zurück im Teamtraining

"Ich bin als Athlet dafür verantwortlich, was in meinen Körper reinkommt. Es hat sehr lange gebraucht, dass ich mir selbst verziehen habe, diesen Fehler gemacht zu haben - dass ich nicht nachgeschaut habe, ob ich das Medikament nehmen darf oder nicht", sagte sie unlängst dazu und räumte ein:

Ich bin durch die Hölle gegangen. „ Victoria Carl

Die folgende Sperre kostete sie auch die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Italien im vergangenen Februar. Seit September trainiert sie wieder mit der Mannschaft.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.