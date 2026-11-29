Agit Kabayel hat seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt. Eine für 2027 geplante neue ZDFsportstudio-Doku zeigt seinen steinigen Weg an die Spitze des internationalen Boxsports.

Agit Kabayel verteidigte seinen WBC-Schwergewichts-WM-Titel Quelle: AFP | INA FASSBENDER

Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat am Samstagabend in Düsseldorf erstmals seinen WM-Titel verteidigt. Der schwierige Weg des deutschen Schwergewichts-Champs aus Bochum-Wattenscheid an die Spitze des internationalen Boxsports ist Thema einer neuen "ZDFsportstudio"-Dokumentation, die für 2027 geplant ist.

Agit Kabayel hat seinen WM-Titel im Schwergewichtsboxen erfolgreich verteidigt. Die für 2027 geplante Dokumentation zeigt seinen Karriereweg. 29.11.2026 | 0:37 min

Mit exklusiven Einblicken in Boxalltag und Familienleben des WBC-Weltmeisters zeichnet die Doku Agit Kabayels Karriereweg nach, der von Rückschlägen, persönlichen Krisen und dem unbedingten Willen geprägt war, sich in der Weltspitze durchzusetzen.

Nach seiner erfolgreichen WM-Titelverteidigung lautet Agit Kabayels Box-Bilanz: 28 Siege in in 28 Profikämpfen. Mit spektakulären Auftritten und seinen gefürchteten Körperschlägen hat er sich international einen Namen gemacht.

Bei seiner ersten Titelverteidigung am 28. November 2026 in Düsseldorf trat der 34-Jährige vor etwa 53.000 Zuschauern gegen den bis dahin ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa an und verteidigte seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht.

Am Samstag verteidigt Box-Weltmeister Agit Kabayel in Düsseldorf erstmals seinen offiziellen WBC-Schwergewichtstitel gegen den Albaner Nelson Hysa. 27.11.2026 | 0:40 min

Die Geschichte hinter dem sportlichen Erfolg

Die geplante ZDF-Dokumentation erzählt die Geschichte hinter dem sportlichen Erfolg. Sie begleitet Agit Kabayel auf seinem Weg durch eine Welt, in der sportliche Leistung allein längst nicht mehr ausreicht, um ganz nach oben zu kommen.

Dabei blickt die Doku weit zurück: auf Agit Kabayels Kindheit als Sohn kurdischer Einwanderer in Bochum-Wattenscheid, auf schwierige Jugendjahre, seine Freundschaft zu Rapper KC Rebell, persönliche Krisen und einen Lebensweg, der keineswegs vorgezeichnet war.

Kabayel kämpft sich an die Weltspitze

Sechs Monate Gefängnis, wirtschaftliche Unsicherheit, Knebelverträge und jahrelanges Warten auf die großen Kämpfe hätten seine Karriere beinahe ausgebremst. Doch Agit Kabayel blieb seinem Ziel treu. Mit Disziplin und der Unterstützung seines Trainers Sükrü Aksu kämpfte er sich an die Weltspitze.

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