Immer mehr Menschen haben Prädiabetes, was aber meist unbemerkt bleibt. Dabei bietet die Vorstufe des Typ-2-Diabetes die Chance, der Erkrankung gegenzusteuern. Wer gefährdet ist.

Jessika Schugardt hat Prädiabetes und möchte verhindern, dass sich daraus ein Typ-2-Diabetes entwickelt. Wie die Teilnahme an einer Studie ihren Alltag verändert. 13.11.2026 | 5:02 min

Mehr als neun Millionen Menschen in Deutschland leben mit einem Typ-2-Diabetes. Jährlich kommen rund 450.000 Neuerkrankungen hinzu. Die Stoffwechselerkrankung entwickelt sich oft über Jahre. Schon vor der Diagnose können erhöhte Blutzuckerwerte auf ein Diabetesrisiko hinweisen. Werden erhöhte Werte früh erkannt, kann der Erkrankung vorgebeugt werden.

Was bei Prädiabetes im Körper passiert

Insulin hilft dabei, Zucker aus dem Blut in die Körperzellen aufzunehmen. Bei Prädiabetes wirkt das Hormon häufig nicht mehr optimal, es kommt zu einer beginnenden Insulinresistenz. Die Zellen nehmen weniger Zucker auf.

Anfangs kann die Bauchspeicheldrüse dies noch über eine Mehrproduktion von Insulin ausgleichen. Dennoch steigt der Blutzucker. Die Werte liegen über dem Normalbereich, aber noch unter der Diabetesgrenze, erklärt Stefan Kabisch, der an der Charité - Universitätsmedizin Berlin zu Diabetes und Stoffwechsel forscht.

Ein Prädiabetes kann sich zurückbilden, bestehen bleiben oder zum Typ-2-Diabetes voranschreiten. „ Dr. Stefan Kabisch, Studienarzt und Stoffwechselforscher

Diabetes Typ 2 kann langfristig Blutgefäße und Nerven schädigen. Mögliche Folgen sind Herzinfarkt, Schlaganfall sowie Nieren- und Augenerkrankungen. Manche Menschen haben bereits mit Prädiabetes ein erhöhtes Risiko für Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Immer mehr junge Menschen erkranken an einem Typ-2-Diabetes. Ursachen sind meist Übergewicht und ein ungesunder Lebensstil. Mit Ernährungsumstellung, Bewegung und Gewichtsabnahme bekommen viele die Erkrankung gut in den Griff. 13.05.2026 | 2:34 min

Prädiabetes: Wer gefährdet ist

Die Gefahr für Prädiabetes steigt mit dem Alter und bei familiärer Vorbelastung. Übergewicht, vermehrtes Bauchfett, Bewegungsmangel und eine unausgewogene Ernährung können Prädiabetes begünstigen.

Häufig tritt er zusammen mit Bluthochdruck oder erhöhten Blutfettwerten auf. Auch nach einem Schwangerschaftsdiabetes ist das Risiko erhöht. Menschen ohne Übergewicht können ebenfalls betroffen sein.

Diabetes bei Kindern und Jugendlichen : Warum Diabetes unbehandelt gefährlich ist Diabetes kann unbehandelt zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. Deshalb ist eine frühe Diagnose wichtig. Doch oft wird Diabetes erst spät erkannt - vor allem bei Kindern. von Olaf Schwabe mit Video 5:27

Wie sich Prädiabetes frühzeitig erkennen lässt

Prädiabetes verursacht meist keine spürbaren Beschwerden. Bei Verdacht auf ein erhöhtes Risiko ist es deshalb sinnvoll, den Blutzucker ärztlich überprüfen zu lassen. In der Hausarztpraxis können Nüchtern- und Langzeitblutzucker gemessen werden. Bei Bedarf kommt ein Zuckerbelastungstest hinzu.

Ab dem 35. Lebensjahr kann der Nüchternblutzucker alle drei Jahre im Rahmen des Gesundheits-Check-ups untersucht werden.

So wird Prädiabetes festgestellt

Nüchternblutzucker Der Blutzucker wird nach mindestens acht Stunden ohne Nahrungsaufnahme gemessen. Damit lässt sich feststellen, ob die Werte bereits im nüchternen Zustand erhöht sind. Die Angabe des Blutzuckerwerts erfolgt in Milligramm pro Deziliter (mg/dl).



Normal: unter 100 mg/dl

Prädiabetes: 100 - 125 mg/dl

Diabetes: ab 126 mg/dl Langzeitblutzucker (HbA1c) Der HbA1c-Wert gibt Aufschluss über den durchschnittlichen Blutzucker-Wert der vergangenen zwei bis drei Monate. Für diese Untersuchung muss man nicht nüchtern sein.



Normal: unter 5,7 Prozent

Prädiabetes: 5,7 - 6,4 Prozent

Diabetes: ab 6,5 Prozent Oraler Glukosetoleranztest (oGTT) Beim Zuckerbelastungstest wird zunächst Blut abgenommen. Anschließend trinkt man eine Lösung mit 75 Gramm Traubenzucker. Zwei Stunden später wird der Blutzuckerwert erneut gemessen. Der Test zeigt, wie gut der Körper die aufgenommene Zuckermenge verarbeitet.



Normal: unter 140 mg/dl

Prädiabetes: 140 - 199 mg/dl

Diabetes: ab 200 mg/dl

Wie sich Diabetes Typ 2 verhindern lässt

Wird Prädiabetes früh erkannt, besteht die Chance, die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes hinauszuzögern oder zu verhindern. Mehr Bewegung im Alltag und regelmäßiger Kraft- und Ausdauersport können die Wirksamkeit von Insulin wieder verbessern.

"Wir müssen bei den Kindern anfangen." Tägliche Bewegung und gesunde Ernährung seien zentral für die Prävention von Typ-2-Diabetes, sagt Professor Barbara Ludwig, Präsidentin des Diabeteskongresses. 13.05.2026 | 5:05 min

Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung mit wenig Zucker und Weißmehlprodukten kann den Zuckerstoffwechsel verbessern. Bei Übergewicht kann eine Gewichtsabnahme von etwa fünf bis 15 Prozent des Körpergewichts sinnvoll sein. Doch nicht immer reichen diese Maßnahmen aus, erklärt Kabisch.

Lebensstilveränderungen können erfolglos sein, wenn sie unzureichend umgesetzt werden. Aber auch bei perfekter Umsetzung können sie nicht anschlagen. „ Dr. Stefan Kabisch, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Auch genetische Faktoren beeinflussen laut Kabisch, ob und wie gut Maßnahmen zur Veränderung des Lebensstils wirken. Soziale und finanzielle Umstände können ihre Umsetzung zusätzlich erschweren. Ob sich Prädiabetes zurückbildet, hängt deshalb nicht nur vom eigenen Verhalten ab.

Nur einmal pro Woche spritzen: Ein neues Langzeit-Insulin erleichtert Diabetikern die Therapie, senkt Komplikationen und stabilisiert Werte. Für wen das Insulin geeignet ist. 14.11.2025 | 5:09 min

Neue Behandlungsansätze bei Prädiabetes

Medikamente können die Prävention ergänzen. Für die Behandlung von Prädiabetes ist in Deutschland bislang jedoch kein Medikament zugelassen. Der bei Typ-2-Diabetes eingesetzte Wirkstoff Metformin wird zur Diabetesprävention untersucht und in Einzelfällen außerhalb seiner Zulassung eingesetzt (Off-Label-Use).

Stefan Kabisch untersucht in der LIFETIME-Studie den Wirkstoff Dapagliflozin. Er sorgt dafür, dass die Nieren mehr Zucker über den Urin ausscheiden. Erforscht wird, ob sich dadurch die Blutzuckerwerte bereits bei Prädiabetes normalisieren lassen. Ob und für wen eine frühzeitige Behandlung mit Dapagliflozin sinnvoll ist, muss noch gezeigt werden.

Insulinpflicht über Jahre vermeiden : Neues Medikament verzögert Ausbruch von Diabetes Typ 1 Ein monoklonaler Antikörper ist der neue Hoffnungsträger im Kampf gegen Typ-1-Diabetes. Wie der Wirkstoff Teplizumab den Ausbruch der Erkrankung hinauszögern kann. von Gunnar Fischer mit Video 5:08