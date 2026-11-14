Diabetes Typ 2 rechtzeitig vorbeugen:Prädiabetes: Wann der Blutzucker zum Warnsignal wird
von Maximilian Geschke
Immer mehr Menschen haben Prädiabetes, was aber meist unbemerkt bleibt. Dabei bietet die Vorstufe des Typ-2-Diabetes die Chance, der Erkrankung gegenzusteuern. Wer gefährdet ist.
Mehr als neun Millionen Menschen in Deutschland leben mit einem Typ-2-Diabetes. Jährlich kommen rund 450.000 Neuerkrankungen hinzu. Die Stoffwechselerkrankung entwickelt sich oft über Jahre. Schon vor der Diagnose können erhöhte Blutzuckerwerte auf ein Diabetesrisiko hinweisen. Werden erhöhte Werte früh erkannt, kann der Erkrankung vorgebeugt werden.
Was bei Prädiabetes im Körper passiert
Insulin hilft dabei, Zucker aus dem Blut in die Körperzellen aufzunehmen. Bei Prädiabetes wirkt das Hormon häufig nicht mehr optimal, es kommt zu einer beginnenden Insulinresistenz. Die Zellen nehmen weniger Zucker auf.
Anfangs kann die Bauchspeicheldrüse dies noch über eine Mehrproduktion von Insulin ausgleichen. Dennoch steigt der Blutzucker. Die Werte liegen über dem Normalbereich, aber noch unter der Diabetesgrenze, erklärt Stefan Kabisch, der an der Charité - Universitätsmedizin Berlin zu Diabetes und Stoffwechsel forscht.
Diabetes Typ 2 kann langfristig Blutgefäße und Nerven schädigen. Mögliche Folgen sind Herzinfarkt, Schlaganfall sowie Nieren- und Augenerkrankungen. Manche Menschen haben bereits mit Prädiabetes ein erhöhtes Risiko für Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Prädiabetes: Wer gefährdet ist
Die Gefahr für Prädiabetes steigt mit dem Alter und bei familiärer Vorbelastung. Übergewicht, vermehrtes Bauchfett, Bewegungsmangel und eine unausgewogene Ernährung können Prädiabetes begünstigen.
Häufig tritt er zusammen mit Bluthochdruck oder erhöhten Blutfettwerten auf. Auch nach einem Schwangerschaftsdiabetes ist das Risiko erhöht. Menschen ohne Übergewicht können ebenfalls betroffen sein.
Wie sich Prädiabetes frühzeitig erkennen lässt
Prädiabetes verursacht meist keine spürbaren Beschwerden. Bei Verdacht auf ein erhöhtes Risiko ist es deshalb sinnvoll, den Blutzucker ärztlich überprüfen zu lassen. In der Hausarztpraxis können Nüchtern- und Langzeitblutzucker gemessen werden. Bei Bedarf kommt ein Zuckerbelastungstest hinzu.
Ab dem 35. Lebensjahr kann der Nüchternblutzucker alle drei Jahre im Rahmen des Gesundheits-Check-ups untersucht werden.
So wird Prädiabetes festgestellt
Wie sich Diabetes Typ 2 verhindern lässt
Wird Prädiabetes früh erkannt, besteht die Chance, die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes hinauszuzögern oder zu verhindern. Mehr Bewegung im Alltag und regelmäßiger Kraft- und Ausdauersport können die Wirksamkeit von Insulin wieder verbessern.
Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung mit wenig Zucker und Weißmehlprodukten kann den Zuckerstoffwechsel verbessern. Bei Übergewicht kann eine Gewichtsabnahme von etwa fünf bis 15 Prozent des Körpergewichts sinnvoll sein. Doch nicht immer reichen diese Maßnahmen aus, erklärt Kabisch.
Auch genetische Faktoren beeinflussen laut Kabisch, ob und wie gut Maßnahmen zur Veränderung des Lebensstils wirken. Soziale und finanzielle Umstände können ihre Umsetzung zusätzlich erschweren. Ob sich Prädiabetes zurückbildet, hängt deshalb nicht nur vom eigenen Verhalten ab.
Neue Behandlungsansätze bei Prädiabetes
Medikamente können die Prävention ergänzen. Für die Behandlung von Prädiabetes ist in Deutschland bislang jedoch kein Medikament zugelassen. Der bei Typ-2-Diabetes eingesetzte Wirkstoff Metformin wird zur Diabetesprävention untersucht und in Einzelfällen außerhalb seiner Zulassung eingesetzt (Off-Label-Use).
Stefan Kabisch untersucht in der LIFETIME-Studie den Wirkstoff Dapagliflozin. Er sorgt dafür, dass die Nieren mehr Zucker über den Urin ausscheiden. Erforscht wird, ob sich dadurch die Blutzuckerwerte bereits bei Prädiabetes normalisieren lassen. Ob und für wen eine frühzeitige Behandlung mit Dapagliflozin sinnvoll ist, muss noch gezeigt werden.
Insulinpflicht über Jahre vermeiden:Neues Medikament verzögert Ausbruch von Diabetes Typ 1
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