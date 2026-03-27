Pistorius baut auf Nato: Europa vor iranischen Raketen sicher

Irans Raketen könnten theoretisch Europa erreichen, dennoch sei Europa sicher, sagt Verteidigungsminister Pistorius. Er vertraue auf die Verteidigungsfähigkeit der Nato.

Boris Pistorius stellt einen deutschen Beitrag zur Absicherung einer möglichen Waffenruhe im Iran in Aussicht und bekräftigt sein Vertrauen in die Verteidigungsfähigkeit der Nato. 26.03.2026 | 0:22 min

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist Befürchtungen wegen der Reichweite iranischer Raketen entgegengetreten, die theoretisch auch Ziele in Europa erreichen könnten. Europa sei "sicher, zumal Deutschland sich ja nicht alleine verteidigt im Rahmen der Luftverteidigung, sondern es im Kontext passiert mit den Nato-Luftverteidigungskräften", sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in einer australischen Kaserne nahe der Ostküstenmetropole Brisbane.

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Pistorius: Arrow 3 ist "Riesensprung nach vorne"

Er verwies dabei auch auf den Aufbau des in Israel beschafften Luftverteidigungssystems Arrow 3, das in Kürze einsatzbereit sei. "Das ist ein Riesensprung nach vorne. Ich erinnere mich noch an die kritischen Stimmen, als wir es beschafft haben. Es gäbe ja gar keine Raketen, die das Ding abwehren müsste", sagte Pistorius.

Arrow 3 soll feindliche Raketen selbst in großer Höhe von über 100 Kilometern zerstören können - eine Fähigkeit, die es in der Bundeswehr bisher nicht gibt. Der Luftwaffenstützpunkt Schönewalde/Holzdorf an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit Truppenübungsplatz ist der Erste von drei geplanten Arrow-Standorten in Deutschland.

Quelle: ZDF

Minister: Produktion für US-Patriot-System bald auch in Deutschland

Zur Reichweite ballistischer Waffensysteme Irans sagte Pistorius: "Natürlich können theoretisch diese Raketen Europa erreichen. Das wussten wir aber, ehrlich gesagt, auch schon vorher." Die Frage sei, mit welcher Bewaffnung und mit welcher Präzision, betonte er.

Deswegen vertrauen wir auf die gemeinsam zusammengestellte Nato-Verteidigungsfähigkeit. „ Verteidigungsminister Boris Pistorius

Zur Luftverteidigung verwies er zudem darauf, dass die Lenkflugkörper für das US-System Patriot bald auch in Deutschland vom Rüstungskonzern MBDA hergestellt würden. "Das können wir aber auch nicht weiter beschleunigen, um es auch offen zu sagen. Das ist frühzeitig auf den Weg gebracht."

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Quelle: dpa