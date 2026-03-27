Schularick bei "Markus Lanz": So teuer wird der Iran-Krieg für uns

Energie-Debatte bei "Lanz":Ökonom rechnet vor: So teuer wird der Iran-Krieg für uns
von Felix Rappsilber
Wie hart treffen die Folgen des Iran-Kriegs Deutschland? Bei "Markus Lanz" warnt Ökonom Schularick vor "hässlichem Gegenwind" - sieht ein "Horrorszenario" aber noch weit entfernt.
Jeder Ölpreis-Schock ist für Moritz Schularick eine Erinnerung daran, dass wir "immer, wenn wir fossile Energien importieren, Abhängigkeiten von instabilen Regionen haben". Das sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft bei "Markus Lanz".
Die derzeitigen Ölpreise seien im Vergleich zum Jahresanfang um 30, 40 Dollar pro Fass gestiegen. Schularick erklärte: "10 Dollar beim Ölpreis kosten uns 0,1 Prozentpunkte bei der Konjunktur. Wenn wir jetzt 40 Dollar Anstieg haben, dann sind das 0,4 Prozentpunkte. Statt mit einem Prozent würden wir dieses Jahr nur noch mit 0,6 Prozent wachsen."
Schularick: "Hässlicher Gegenwind" für Konjuktur, aber von "Horrorszenarien" weit entfernt
Der aktuelle Preisanstieg sei zwar ein "hässlicher Gegenwind für die Konjunktur", aber nicht "richtig hässlich" wie die Einbrüche des Bruttoinlandsprodukts um vier, fünf Prozent während der Corona-Pandemie und der globalen Finanzkrise. Von diesen "Horrorszenarien" seien "wir, jedenfalls aktuell, noch weit entfernt". Aber:
Deutschland importiere Öl und Gas zwar nicht aus Iran, sondern aus anderen Regionen. Weil es aber einen Weltmarktpreis gebe, würden wir derzeit "für das Gleiche mehr bezahlen". Das mache uns ärmer, während Öl-Exporteure wie die USA und Russland reicher würden.
Kemfert: "Fundamentale fossile Energiekrise"
Auch Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung "Energie, Verkehr, Umwelt" am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), warnte bei "Markus Lanz" vor den Konsequenzen des Iran-Kriegs: "Wir sind in einer fundamentalen fossilen Energiekrise und diese (...) hat dramatische Auswirkungen."
Jenseits des Leids führe der Krieg zu "enormen Preissteigerungen für fossile Energie", sagte die Ökonomin. Diese hätten ungeahnte, volkswirtschaftliche Konsequenzen. Aus energiewirtschaftlicher Sicht sei der Iran-Krieg eine "wirkliche Katastrophe".
Mit Blick auf die blockierte Straße von Hormus, die Lieferausfälle Irans und die Angriffe auf Gasfelder - sowohl gegen als auch duch Iran - sagte Kemfert:
Dabei kritisierte Kemfert auch die Energiepolitik von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU):
Schularick warnt vor Spritpreisbremse
Obwohl infolge des Ölpreis-Schocks die Spritpreise in Deutschland stärker als in anderen europäischen Ländern gestiegen seien, sprach sich Schularick gegen eine staatliche Spritpreisbremse aus:
Schularick sprach von geopolitischen Risiken, weil genau jene "Länder, die nicht zum engeren Freundeskreis gehören", Öl exportieren würden. Er betonte: "Es wäre falsch für den Staat (...), zu kommen und zu sagen: 'Ach ne, ist alles nicht so schlimm. Wir nehmen euch das Risiko ab.'" Der Ökonom weiter: "Wenn sich dieses Risiko realisiert, dann soll der mündige Bürger dafür auch die Kosten tragen."
Kemfert: Wenige Konzerne kontrollieren Wertschöpfung
Kemfert kritisierte mit Blick auf die Spritpreise die sogenannte "oligopolistische", also "extrem stark konzentrierte Marktstruktur" in Deutschland: "Hier ist es so, dass wenige Konzerne die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren, von der Förderung (...), bis hin zum Handel, Raffinerie, bis hin zum Endkunden."
Immer wieder werden Preis-Absprachen zwischen den deutschen Öl-Konzernen vermutet. Kemfert sagte:
Sehr auffällig sei, dass die Margen in Deutschland "sehr viel höher sind als im europäischen Ausland": "Wenn die Preise steigen, steigen auch die Margen überproportional." Hierzulande gebe es am Tag in der Regel bis zu fünfzig Preisänderungen an einer Tankstelle:
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