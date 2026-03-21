Trump erwägt Angriffe auf Iran zurückzufahren

Donald Trump deutet ein Ende der Angriffe gegen Iran an. Die USA seien kurz davor ihre militärischen Ziele zu erreichen, erklärt der US-Präsident.

Der Krieg gegen Iran fordert auch am Neujahrsfest Nowruz weiter Opfer – auf allen Seiten. Nach fast drei Wochen seit Beginn der Kampfhandlungen ist kein Ende in Sicht. 21.03.2026 | 2:27 min

US-Präsident Donald Trump erwägt, die Militärangriffe auf Iran zurückzufahren. Die USA stünden kurz davor, die eigenen Ziele im Krieg zu erreichen, behauptet der Republikaner auf der Plattform Truth Social.

Gleichzeitig verlegt das US-Militär allerdings weitere Soldaten und Kriegsschiffe in die Region. Vor Journalisten lehnte Trump eine Feuerpause am Freitag zudem deutlich ab. "Wir können einen Dialog führen, aber ich will keine Waffenruhe", sagte der US-Präsident vor Journalisten. "Wissen Sie, man vereinbart keine Waffenruhe, wenn man die andere Seite gerade vernichtet."

Trump: Niemals zulassen, dass Iran an Atomwaffen gelangt

Auf Truth Social listete Trump fünf Ziele auf. Dazu zählte er die vollständige Zerstörung der iranischen Raketenarsenale und Abschussvorrichtungen sowie der dortigen Verteidigungsindustrie. Außerdem sollten die Marine und Luftwaffe samt der Flugabwehrsysteme ausgeschaltet werden.

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Zudem gehe es darum, niemals zuzulassen, dass Iran auch nur annähernd in den Besitz von Atomwaffen gelange. Schließlich nannte Trump als Ziel den Schutz der Verbündeten im Nahen Osten, einschließlich Israel, Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait und weiterer.

Trump sieht andere in der Verantwortung bei Straße von Hormus

Zudem sehen sich die USA nach den Worten Trumps nicht in der Hauptverantwortung, die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus zu schützen. Primär seien dafür die Länder verantwortlich, die die Straße nutzen, wie er schrieb. Die USA könnten sich auf Anfrage an der Operation beteiligen.

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Die USA und Israel führen seit drei Wochen Krieg gegen Iran. Der Konflikt weitete sich seither auch auf Länder in der Region aus. In der Folge des Kriegs kam der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nahezu zum Erliegen, was die Energiepreise weltweit erheblich antrieb.

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Quelle: dpa, AP, Reuters