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Politik
Ausland

Iran-Krieg: Trump beschimpft Nato-Verbündete als "Feiglinge"

Haltung im Iran-Krieg:"Feiglinge": Trump wütet gegen Nato-Verbündete

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Sie seien "Feiglinge" und ohne die USA nur ein "Papiertiger": Trump hat die Nato-Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Iran-Krieg erneut scharf kritisiert.

US-Präsident Donald Trump während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus am 9. Oktober 2025 in Washington, D.C.

Donald Trump hat die Nato-Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Krieg der USA und Israels gegen den Iran erneut kritisiert.

Quelle: ddp

US-Präsident Donald Trump hat die Nato-Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Krieg der USA und Israels gegen Iran erneut kritisiert. "Ohne die USA ist die Nato ein Papiertiger", schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien und bezeichnete die langjährigen Partner als "Feiglinge".

Er warf den Staaten vor, sich nicht an dem Konflikt beteiligen zu wollen, sich aber gleichzeitig über die hohen Ölpreise zu beschweren.

Donald Trump fordert die NATO auf, sich an einem internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen.

Der Iran hat die Straße von Hormus weiterhin fest in der Hand. US-Präsident Donald Trump fordert deswegen die Nato auf, sich an einem Militäreinsatz zu beteiligen.

16.03.2026 | 1:42 min

Trump zu Nato-Verbündeten: "Werden uns daran erinnern"

Der Kampf sei nun militärisch gewonnen und berge kaum noch Gefahren für die Verbündeten, behauptete Trump. Dennoch weigerten sie sich, bei der Öffnung der Straße von Hormus zu helfen.

Dabei handele es sich um ein einfaches militärisches Manöver mit geringem Risiko und den einzigen Grund für die hohen Energiekosten, behauptete Trump zudem.

Feiglinge, und wir werden uns daran erinnern.

Donald Trump, US-Präsident

Die NATO lehnt Trumps Forderung zur Unterstützung bei der militärischen Sicherung der Straße von Hormus ab.

Donald Trump fordert die Nato zur Beteiligung an einem Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus auf. Was Trump vorhat und wie die EU reagiert, berichten Ulf Röller und Claudia Bates.

16.03.2026 | 2:26 min

Straße von Hormus: Trump kritisiert ausbleibende Hilfe

Trump hatte von den Verbündeten verlangt, militärisch bei der Sicherung der Schifffahrt durch die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und Iran zu helfen.

Nachdem Deutschland und viele andere Länder ablehnend reagiert hatten, warf der US-Präsident der Nato einen "sehr dummen Fehler" vor und nannte die Haltung von Deutschland und anderen Ländern "sehr schockierend". Zugleich erklärte er allerdings, die USA bräuchten die Unterstützung der Verbündeten gar nicht.

Maybrit Illner diskutiert mit Daniel Gerlach, Wolfgang Ischinger, Adis Ahmetovic, Veronika Grimm, Peter R. Neumann

"maybrit illner" mit dem Thema "Trumps Krieg in Nahost - neuer Stresstest für die Nato?" vom 19. März 2026, um 22:15 Uhr im ZDF.

19.03.2026 | 58:54 min

Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar ist die Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, durch das iranische Militär de facto gesperrt. Zudem beschoss der Iran Ölanlagen in mehreren Ländern der Golfregion sowie Öltanker. Dies ließ die Öl- und Gaspreise weltweit in die Höhe schnellen. Vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffpreise steht Trump innenpolitisch unter Druck.

Alle Entwicklungen zum Krieg in Nahost finden Sie in unserem Liveblog:

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation
:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog

Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog.
Die Halle im Azadi-Sportkomplex in der iranischen Hauptstadt liegt in Trümmern, nachdem eine Reihe von Angriffen der USA und Israels die Anlage zerstört hat
Liveblog
Quelle: Reuters, AFP
Über dieses Thema berichteten mehreren Sendungen, unter anderem maybrit illner am 19.03.2026 ab 22:15 Uhr und die heute-Nachrichten am 16.03.2026 ab 19 Uhr.
Themen
Donald TrumpNato

Trump, Iran und die Nato

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    Schröder-Moment von Merz?:Wenn Deutschland Nein zum Krieg sagt

    von Jan Henrich & Johannes Lieber
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    Warnung vor "ewigem Krieg" in Iran:Merz kritisiert Trumps Haltung zu Nato-Bündnis

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  6. Öltanker und Frachtschiffe liegen in der Straße von Hormuz vor Anker, aufgenommen von Khor Fakkan, Vereinigte Arabische Emirate, aufgenommen am 11.03.2026
    Interview

    Iran-Krieg:Experte zur Straße von Hormus: Deutsche Hilfe "wäre richtig"

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