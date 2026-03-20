Iran-Krieg: Trump beschimpft Nato-Verbündete als "Feiglinge"

Haltung im Iran-Krieg:"Feiglinge": Trump wütet gegen Nato-Verbündete
Sie seien "Feiglinge" und ohne die USA nur ein "Papiertiger": Trump hat die Nato-Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Iran-Krieg erneut scharf kritisiert.
US-Präsident Donald Trump hat die Nato-Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Krieg der USA und Israels gegen Iran erneut kritisiert. "Ohne die USA ist die Nato ein Papiertiger", schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien und bezeichnete die langjährigen Partner als "Feiglinge".
Er warf den Staaten vor, sich nicht an dem Konflikt beteiligen zu wollen, sich aber gleichzeitig über die hohen Ölpreise zu beschweren.
Trump zu Nato-Verbündeten: "Werden uns daran erinnern"
Der Kampf sei nun militärisch gewonnen und berge kaum noch Gefahren für die Verbündeten, behauptete Trump. Dennoch weigerten sie sich, bei der Öffnung der Straße von Hormus zu helfen.
Dabei handele es sich um ein einfaches militärisches Manöver mit geringem Risiko und den einzigen Grund für die hohen Energiekosten, behauptete Trump zudem.
Straße von Hormus: Trump kritisiert ausbleibende Hilfe
Trump hatte von den Verbündeten verlangt, militärisch bei der Sicherung der Schifffahrt durch die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und Iran zu helfen.
Nachdem Deutschland und viele andere Länder ablehnend reagiert hatten, warf der US-Präsident der Nato einen "sehr dummen Fehler" vor und nannte die Haltung von Deutschland und anderen Ländern "sehr schockierend". Zugleich erklärte er allerdings, die USA bräuchten die Unterstützung der Verbündeten gar nicht.
Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar ist die Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, durch das iranische Militär de facto gesperrt. Zudem beschoss der Iran Ölanlagen in mehreren Ländern der Golfregion sowie Öltanker. Dies ließ die Öl- und Gaspreise weltweit in die Höhe schnellen. Vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffpreise steht Trump innenpolitisch unter Druck.
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