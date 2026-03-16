Straße von Hormus:Experte warnt vor Risiken eines Marineeinsatzes

Experte zu Trumps Druck auf die Nato:Straße von Hormus: "Absolute Sicherheit wird es nicht geben"
Um Öltransporte in der Straße von Hormus zu sichern, fordert US‑Präsident Trump Hilfe der Nato. Ein Experte warnt im ZDF vor Risiken, wenn militärische Kräfte eingesetzt werden.
In der Debatte um einen internationalen Marineeinsatz zur Sicherung der Schifffahrt durch die für die internationale Ölversorgung wichtige Straße von Hormus warnt Marinefachmann Moritz Brake vor einem hohen Risiko für Besatzungen von Kriegs- und Handelsschiffen.
Im ZDF-Morgenmagazin stellt Brake die Frage in den Raum, was mit einem Marineeinsatz erreicht werden solle:
Hormus-Passage: Trump fordert Nato-Hilfe
Menschenleben wögen "sehr viel höher als Preisschwankungen an den internationalen Börsen oder Benzinpreise hier an den Tankstellen", so der Experte für maritime Sicherheit.
... ist Experte für maritime Sicherheit. Er ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Nexmaris, Korvettenkapitän der Reserve der Deutschen Marine und Associate Fellow am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) der Universität Bonn.
Hintergrund ist die Forderung von US-Präsident Donald Trump, die Nato solle sich an einer Sicherung der Straße von Hormus beteiligen. Eine ausbleibende Unterstützung durch Nato-Verbündete wäre "sehr schlecht" für die Zukunft des Verteidigungsbündnisses, sagte Trump in einem kurzen Interview der "Financial Times".
Experte: Iran kann Straße von Hormus "leicht verminen"
Grundsätzlich handele es sich bei der Hormus-Passage laut Brake "um einen sehr kleinen räumlichen Bereich". Dieser ließe sich durch die Präsenz von Kriegsschiffen absichern, so der Experte.
Brake zufolge ist davon auszugehen, dass die Straße von Hormus bereits vermint ist oder für Iran "leicht zu verminen wäre". Das stelle nicht nur ein Risiko für passierende Frachtschiffe dar, sondern auch für Kriegsschiffe. Außerdem sei Iran nach wie vor in der Lage, eine große Zahl von Drohnen einzusetzen, "auf dem Wasser, möglicherweise unter Wasser, aus der Luft".
Brake: Deutschland hätte "Fähigkeit, Minen zu räumen"
Mit Blick auf eine deutsche Beteiligung bei der Sicherung der Straße von Hormus erklärt Brake: "Deutschland hat hochleistungsfähige, moderne Kriegsschiffe und vor allem eine Fähigkeit, die traditionell eine der Schwächen der US-Marine ist." Nämlich das Minen-Räumen. Hier liege eine generelle Stärke europäischer Marinen. Allerdings gebe es große räumliche Distanzen: "Wir reden also über nichts, was jetzt mal einfach über Nacht verfügbar vor Ort wäre."
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte eine deutsche Beteiligung zur Sicherung der Straße von Hormus bereits ausgeschlossen. Hierfür sehe er zum jetzigen Zeitpunkt keine "unmittelbare Notwendigkeit", so Wadephul in der ARD.
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