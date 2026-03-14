Kharg: Trump meldet US-Angriff auf wichtige iranische Öl-Insel

Die US-Armee hat laut Trump das "Kronjuwel des Iran", die Insel Kharg, mit massiven Angriffen überzogen. Iran exportiert den Großteil seines Rohöls über die Insel.

Die Sorge darüber, welchen Plan die USA im Iran verfolgen, habe sich in den letzten zwei Wochen verbreitert, so ZDF-Korrespondentin Zimmermann nach der Norwegen-Reise von Merz. 14.03.2026 | 2:37 min

US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump die militärischen Anlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg zerstört. Das Central Command habe "einen der heftigsten Luftangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens ausgeführt", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social am Freitagabend (Ortszeit).

Auf eine Vernichtung der Öl-Infrastruktur habe er vorerst verzichtet, so Trump. Zugleich warnte er Teheran:

Sollte jedoch der Iran oder irgendjemand anderes etwas unternehmen, um die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus zu stören, werde ich dies sofort überdenken. „ Donald Trump, US-Präsident

Der Verkehr durch die für den globalen Ölexport wichtige Straße von Hormus ist in dem Krieg durch eine iranische Blockade nahezu zum Erliegen gekommen.

Anfangs hatte Kanzler Merz den US-Präsidenten in seinem Iran-Kurs unterstützt - nun drängt Merz auf einen Plan, wie dieser Krieg bald beendet werden kann. Wulf Schmiese berichtet. 13.03.2026 | 2:40 min

Großteil von Irans Ölexporten läuft über Kharg

Auf der Insel Kharg im Persischen Golf befindet sich Irans wichtigster Ölhafen. Dort wird Medienberichten zufolge fast der gesamte Ölexport der Islamischen Republik umgeschlagen. Sie ist daher von strategisch großer Bedeutung.

Iran benutzt die Blockierung der Straße von Hormus als Hebel im Krieg mit den USA und Israel. Die etwa 55 Kilometer breite Meerenge liegt zwischen Iran und dem Oman und gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Experten gingen bereits vor Kriegsbeginn davon aus, dass Teherans Streitkräfte den Handel stark stören könnten, was eingetreten ist.

Iran sei kein ein Person-Regime und sei auf die Art der asymmetrischen Kriegsführung spezialisiert, sagt Militärökonom Marcus M. Keupp. Man dürfe diese Region nicht übersimplifizieren. 12.03.2026 | 22:39 min

Die iranischen Revolutionsgarden halten an ihrer Blockade der Meerenge bislang fest. Die Kommandozentrale der Garden hatte laut der ihr nahe stehenden Nachrichtenagentur Fars erklärt, dass sie damit einer Anweisung des neuen Religionsführers Modschtaba Chamenei folge. Mit seiner Drohung versucht Trump nun seinerseits, einen Hebel anzusetzen.

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Quelle: dpa, AFP, AP, Reuters