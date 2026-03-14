Insel Kharg:Trump meldet US-Angriff auf wichtige iranische Öl-Insel
Die US-Armee hat laut Trump das "Kronjuwel des Iran", die Insel Kharg, mit massiven Angriffen überzogen. Iran exportiert den Großteil seines Rohöls über die Insel.
US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump die militärischen Anlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg zerstört. Das Central Command habe "einen der heftigsten Luftangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens ausgeführt", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social am Freitagabend (Ortszeit).
Auf eine Vernichtung der Öl-Infrastruktur habe er vorerst verzichtet, so Trump. Zugleich warnte er Teheran:
Der Verkehr durch die für den globalen Ölexport wichtige Straße von Hormus ist in dem Krieg durch eine iranische Blockade nahezu zum Erliegen gekommen.
Großteil von Irans Ölexporten läuft über Kharg
Auf der Insel Kharg im Persischen Golf befindet sich Irans wichtigster Ölhafen. Dort wird Medienberichten zufolge fast der gesamte Ölexport der Islamischen Republik umgeschlagen. Sie ist daher von strategisch großer Bedeutung.
Iran benutzt die Blockierung der Straße von Hormus als Hebel im Krieg mit den USA und Israel. Die etwa 55 Kilometer breite Meerenge liegt zwischen Iran und dem Oman und gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Experten gingen bereits vor Kriegsbeginn davon aus, dass Teherans Streitkräfte den Handel stark stören könnten, was eingetreten ist.
Die iranischen Revolutionsgarden halten an ihrer Blockade der Meerenge bislang fest. Die Kommandozentrale der Garden hatte laut der ihr nahe stehenden Nachrichtenagentur Fars erklärt, dass sie damit einer Anweisung des neuen Religionsführers Modschtaba Chamenei folge. Mit seiner Drohung versucht Trump nun seinerseits, einen Hebel anzusetzen.
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