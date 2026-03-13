  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

USA setzen Belohnung für Hinweise über Irans Führung aus

Bis zu zehn Millionen Dollar:USA setzen Belohnung für Hinweise über Irans Führung aus

|

Bis zu zehn Millionen Dollar loben die USA als Belohnung aus für Informationen über die Machthaber Irans. Ganz oben auf der Liste: Modschtaba Chamenei, der neue oberste Führer.

Modschtaba Chamenei, Sohn des Obersten Führers Ali Chamenei, nimmt am 01.05.2019 an einer Parade zum Internationalen Tag von al-Quds (Jerusalem) in Teheran teil.

Im Iran-Krieg haben die USA eine hohe Belohnung zur Ergreifung des neuen iranischen obersten Führers Modschtaba Chamenei ausgesetzt. (Archivbild)

Quelle: Imago

Die USA setzen eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar (8,7 Millionen Euro) für Informationen über Irans Führung, darunter das neue Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei, aus. Es geht unter anderem um mehrere einflussreiche Führungspersonen rund um die iranischen Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht Irans, wie das US-Außenministerium mitteilte.

Modschtaba Chamenei ist der Sohn von Ajatollah Ali Chamenei. Der langjährige Religionsführer war am 28. Februar zu Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran bei einem Bombardement im Zentrum der Hauptstadt Teheran getötet worden. Modschtaba Chamenei überlebte den Angriff.

Modschtaba Chamenei

Modschtaba Chamenei, Sohn von Ali Chamenei, ist der neue oberste Führer Irans.

09.03.2026 | 1:40 min

USA zeigen Gesuchte auf Fahndungsplakat

Das US-Außenministerium verbreitete auf seinem Nutzerkonto "Rewards for Justice" im Onlinedienst X eine Art Fahndungsplakat mit zehn Gesuchten. Zu ihnen gehören neben Chamenei unter anderen der iranische Sicherheitschef Ali Laridschani, Innenminister Eskandar Momeni und Geheimdienstminister Esmail Chatib.

X-Post von "Rewards for Justice"

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Vier der zehn Gesuchten sind nur mit ihren Funktionen bezeichnet und ohne Namen und Fotos. Dazu zählt etwa der "Berater des obersten Führers", also Chameneis. Das deutet darauf hin, dass die USA und Israel derzeit keine Informationen haben, wer diese Posten bekleidet.

Teheran: Menschen nehmen an einer Kundgebung anlässlich des jährlichen Al-Kuds-Tages (Jerusalem-Tag) teil,

US-Verteidigungsminister Hegseth meldet, dass Irans neuer oberster Führer Modschtaba Chamenei verletzt und wahrscheinlich entstellt sei.

13.03.2026 | 2:03 min

USA wollen Tippgebern bei Ausreise helfen

Die Gesuchten befehligten Teile der iranischen Revolutionsgarden, die "weltweit Terrorismus planen, organisieren und ausführen", hieß es in der Veröffentlichung weiter.

Das US-Außenministerium rief Iranerinnen und Iraner auf, sich zu melden, wenn sie Informationen über den Verbleib von diesen oder anderen Anführern hätten. Neben einer finanziellen Belohnung wird auch Hilfe zum Verlassen Irans in Aussicht gestellt.

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation
:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog

Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog.
Archivfoto: Rauch steigt über der Ölraffinerie von Rjasan auf, die in Brand geraten ist
Liveblog
Quelle: dpa, AFP
Über die Lage in Iran berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, zuletzt die heute-Nachrichten am 13.03.2026 ab 19:00 Uhr.
Themen
IranUSA

Weitere Nachrichten zum Iran-Krieg

  1. Iraner gehen während einer Kundgebung zum Internationalen Al-Quds-Tag am 13.03.2026 in Teheran, Iran, vor einer Plakatwand vorbei, auf der der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, und iranische Militärkommandanten zu sehen sind.
    Analyse

    Mitten im Krieg: Kundgebung in Teheran:Iranische Führung inszeniert sich bei Demo in der Hauptstadt

    von Nils Metzger und Oliver Klein
    mit Video2:02
  2. Ein Mann geht auf den Felsen am Ufer spazieren, während Öltanker und Frachtschiffe in der Straße von Hormus auf durchfahrt warten.

    Iran attackiert Anlagen am Golf:Chamenei will Straße von Hormus länger blockieren

    mit Video2:47
  3. Rettungskräfte und Anwohner durchsuchen am 28.2.2026 die Trümmer nach einem Angriff auf eine Grundschule für Mädchen.

    "New York Times" und CNN:Berichte: USA griffen Schule in Iran auf Basis alter Daten an

    mit Video0:20
  4. Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme

    Trump warnt Teheran, Minenleger versenkt:Iran vermint offenbar Straße von Hormus

    mit Video1:51