USA setzen Belohnung für Hinweise über Irans Führung aus

Bis zu zehn Millionen Dollar loben die USA als Belohnung aus für Informationen über die Machthaber Irans. Ganz oben auf der Liste: Modschtaba Chamenei, der neue oberste Führer.

Im Iran-Krieg haben die USA eine hohe Belohnung zur Ergreifung des neuen iranischen obersten Führers Modschtaba Chamenei ausgesetzt. (Archivbild) Quelle: Imago

Die USA setzen eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar (8,7 Millionen Euro) für Informationen über Irans Führung, darunter das neue Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei, aus. Es geht unter anderem um mehrere einflussreiche Führungspersonen rund um die iranischen Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht Irans, wie das US-Außenministerium mitteilte.

Modschtaba Chamenei ist der Sohn von Ajatollah Ali Chamenei. Der langjährige Religionsführer war am 28. Februar zu Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran bei einem Bombardement im Zentrum der Hauptstadt Teheran getötet worden. Modschtaba Chamenei überlebte den Angriff.

Modschtaba Chamenei, Sohn von Ali Chamenei, ist der neue oberste Führer Irans. 09.03.2026 | 1:40 min

USA zeigen Gesuchte auf Fahndungsplakat

Das US-Außenministerium verbreitete auf seinem Nutzerkonto "Rewards for Justice" im Onlinedienst X eine Art Fahndungsplakat mit zehn Gesuchten. Zu ihnen gehören neben Chamenei unter anderen der iranische Sicherheitschef Ali Laridschani, Innenminister Eskandar Momeni und Geheimdienstminister Esmail Chatib.

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Vier der zehn Gesuchten sind nur mit ihren Funktionen bezeichnet und ohne Namen und Fotos. Dazu zählt etwa der "Berater des obersten Führers", also Chameneis. Das deutet darauf hin, dass die USA und Israel derzeit keine Informationen haben, wer diese Posten bekleidet.

US-Verteidigungsminister Hegseth meldet, dass Irans neuer oberster Führer Modschtaba Chamenei verletzt und wahrscheinlich entstellt sei. 13.03.2026 | 2:03 min

USA wollen Tippgebern bei Ausreise helfen

Die Gesuchten befehligten Teile der iranischen Revolutionsgarden, die "weltweit Terrorismus planen, organisieren und ausführen", hieß es in der Veröffentlichung weiter.

Das US-Außenministerium rief Iranerinnen und Iraner auf, sich zu melden, wenn sie Informationen über den Verbleib von diesen oder anderen Anführern hätten. Neben einer finanziellen Belohnung wird auch Hilfe zum Verlassen Irans in Aussicht gestellt.

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Quelle: dpa, AFP