Trump droht iranischer Führung: "Gestörte Dreckskerle"

Es sei ihm eine "große Ehre", sie zu töten: US-Präsident Trump droht Irans Führung, die er "gestörte Dreckskerle" nennt. Indes gehen die Angriffe zwischen Iran und Israel weiter.

Rache an den USA und Trump: Der neue oberste Anführer des Iran, Modschtaba Chamenei, gibt sich in einer Botschaft unnachgiebig. Die Straße von Hormus will er weiter blockieren. 12.03.2026 | 2:47 min

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten die Führung der Islamischen Republik ausschalten. In sozialen Medien bezeichnete das Staatsoberhaupt die iranische Regierung als "gestörte Dreckskerle".

Es sei ihm eine "große Ehre", sie zu töten. Die USA seien dabei, das "Terrorregime Irans vollständig zu zerstören". Trump erklärte: "Wir verfügen über unvergleichliche Feuerkraft, unbegrenzte Munition und viel Zeit." Er zog zudem eine Parallele zwischen der Dauer des iranischen Regimes und seiner eigenen Amtszeit:

Sie töten seit 47 Jahren unschuldige Menschen auf der ganzen Welt, und jetzt töte ich sie als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. „ US-Präsident Donald Trump

Nach Vergeltungsdrohungen des iranischen Religionsführers, verschärft sich die Lage im Nahen Osten weiter. Claudia Bates und Phoebe Gaa berichten aus Washington und Istanbul. 12.03.2026 | 2:59 min

Israel greift Ziele in Iran und im Libanon an

Die israelische Armee griff nach Angaben vom Freitag binnen 24 Stunden mehr als 200 Ziele in Iran an. Im Libanon bombardierte das Militär am Morgen die Srarieh-Brücke über den Litani-Fluss und räumte damit erstmals den gezielten Beschuss ziviler Ziele ein.

Iran feuerte seinerseits in der Nacht erneut Raketen und Drohnen ab. In einer von Beduinen bewohnten Stadt im Norden von Israel wurden dabei nach Angaben des Rettungsdienstes 58 Menschen verletzt.

Iran hat die nordisraelische Stadt Zarzir mit Raketen beschossen, mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Israels Premier Netanjahu kündigte seinerseits weitere Angriffe auf Iran an. 13.03.2026 | 1:11 min

Auch die Golfstaaten waren wieder von Angriffen betroffen: In Dubai trafen Trümmer eines abgeschossenen Flugkörpers ein Gebäude nahe des Finanzzentrums.

USA lockern befristet Sanktionen auf russisches Öl

Angesichts eines Ölpreises von rund 100 Dollar pro Barrel erteilten die USA eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung für den Kauf von russischem Öl. Am Donnerstag hatte der neue iranische Oberste Führer Modschtaba Chamenei gedroht, die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibe geschlossen.

Der Konflikt, der Ende Februar mit gemeinsamen israelisch-amerikanischen Angriffen auf Iran begann, hat bislang mehr als 2.000 Menschenleben gefordert. Die heftigen Schlagabtausche mit Drohnen und Raketen in der gesamten Region haben die Energie- und Finanzmärkte weltweit erschüttert.

Quelle: Reuters, dpa