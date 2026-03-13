  3. Merkliste
Trump empfiehlt iranischem Team Verzicht auf Fußball-WM-Teilnahme

US-Präsident Donald Trump rät der iranischen Fußball-Nationalmannschaft von einer Teilnahme an der WM in Nordamerika ab. Als Grund nennt er die Sicherheit der Spieler.

US-Präsident Donald Trump rät Irans Team von einer Teilnahme an der WM ab - wegen der Sorge um "Leben und Sicherheit" der Spieler.

Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump hat der iranischen Fußball-Nationalmannschaft den Verzicht auf die Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft in Nordamerika nahegelegt. Er begründete dies am Donnerstag auf seiner Online-Plattform Truth Social mit einer Sorge um "Leben und Sicherheit" der Spieler. Noch vor wenigen Tagen hatte Trump laut Fifa-Präsident Gianni Infantino erklärt, dass die Fußballer trotz des Iran-Kriegs in den USA "natürlich willkommen" seien.

Team Iran hört sich die Nationalhymnen vor dem AFC Women’s Asian Cup Australia 2026-Fußballspiel zwischen Südkorea und Iran am 2. März 2026 an der Gold Coast an.

Fußballfans sorgen sich, dass das iranische Regime Rache an der Frauen-Fußballnationalmannschaft nehmen könnte. Die Spielerinnen hatten vor einem Spiel weder die Hymne mitgesungen noch salutiert.

09.03.2026 | 1:38 min

"Die iranische Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen", wiederholte Trump am Donnerstag.

Aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist - wegen ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit.

Donald Trump, US-Präsident

Er gilt als "Freund" von Fifa-Boss Infantino. Der Chef des Weltfußballverbands hatte Trump am Rande der WM-Auslosung im Dezember den erstmals vergebenen Fifa-Friedenspreis verliehen.

Donald Trump und Gianni Infantino

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu?

11.12.2025 | 18:09 min

Trump: Veranstaltung wird sicher sein

In einer späteren Erklärung auf Truth Social betonte Trump, die Veranstaltung werde sicher sein für Spieler und Zuschauer. "Es wird das großartigste und sicherste Sportereignis in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein", erklärte der US-Präsident.

FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht während einer Sitzung des Board of Peace am U.S. Institute of Peace am Donnerstag, 19. Februar 2026, in Washington.

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist seit zehn Jahren im Amt. Der 55-Jährige hat den Fußball-Weltverband mit harter Hand umgekrempelt. Unter ihm verschmelzen Sport und Politik zusehends.

26.02.2026 | 2:04 min

Teheran hat seinerseits wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran einen Boykott der im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden WM ins Spiel gebracht - eine Entscheidung wurde offiziell bisher nicht getroffen. Die drei Gruppenspiele des Iran sollen in den US-Westküstenmetropolen Los Angeles und Seattle stattfinden.

Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Bereits am ersten Kriegstag wurden der oberste Anführer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.

Quelle: AFP
Über die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Sport berichteten die heute-Nachrichten am 09.03.2026 ab 17 Uhr.
Themen
IranDonald TrumpFIFAUSA

