Verfassungsrichter Emmenegger, Kaufhold und Spinner bestätigt

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Der Bundestag hat drei neue Richter für das Verfassungsgericht gewählt. Im Juli war die Wahl an der Personalie Brosius-Gersdorf gescheitert.

Bei der Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht haben alle drei Kandidaten die nötige Zweidrittelmehrheit im Bundestag erreicht. Quelle: dpa

Im zweiten Anlauf hat der Bundestag drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Wie Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz bekanntgab, erhielten die von der SPD nominierten Kandidatinnen Sigrid Emmenegger und Ann-Katrin Kaufhold sowie der Unions-Kandidat Günter Spinner in geheimer Wahl jeweils die notwendige Zweidrittelmehrheit der 613 abgegebenen Stimmen.

Auf Emmenegger entfielen 446 Ja-Stimmen, 161 Abgeordnete stimmten gegen die Juristin, die vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kommt. Es gab 6 Enthaltungen. Für die Juraprofessorin Ann-Katrin Kaufhold sprachen sich 440 Abgeordnete aus. Der Verwaltungsrichter Spinner erhielt den Angaben zufolge 424 Ja-Stimmen. Die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen lag bei 409 Stimmen.

Wer die drei neuen Richter am Bundesverfassungsgericht sind - und warum eine weitere Personalie bedeutsam ist:

Richterwahl im Bundestag : Die drei Neuen am Bundesverfassungsgericht Günter Spinner, Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger heißen die neuen Richter am Bundesverfassungsgericht. von Christoph Schneider mit Video

Warum war die Richterwahl im Juli gescheitert?

Damit haben Union und SPD einen Konflikt hinter sich gelassen, der die Koalition elf Wochen lang - fast den ganzen Sommer über - schwer belastet hat. Anfang Juli war die Neubesetzung von drei Richterposten beim Bundesverfassungsgericht spektakulär gescheitert. Es war ein beispielloser Vorgang.

Die SPD hatte die Rechtsprofessorinnen Ann-Katrin Kaufhold und Frauke Brosius-Gersdorf aufgestellt, die Union Günter Spinner, der bisher Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht ist. Alle drei hatten zunächst die nötige Unterstützung im Wahlausschuss erhalten. Doch die in derselben Woche geplante Wahl im Plenum platzte, weil es unter den Unions-Abgeordneten Widerstand gegen Brosius-Gersdorf gab.

Anfang August verzichtete Brosius-Gersdorf auf ihre Kandidatur. 07.08.2025 | 2:49 min

Grund war insbesondere Kritik an ihren Positionen zum Abtreibungsrecht. Union und SPD mussten daraufhin kurzfristig die Wahl aller drei Kandidatinnen und Kandidaten von der Tagesordnung nehmen.

Was waren die Folgen?

Die gescheiterte Richterwahl belastete das Vertrauen in der neu gebildeten Regierungskoalition massiv. Die SPD kritisierte eine haltlose "Hetzkampagne" gegen Brosius-Gersdorf und warf Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) vor, die eigene Fraktion nicht im Griff zu haben. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zweifelte offen an der Verlässlichkeit des Koalitionspartners.

Die SPD hielt zunächst an Brosius-Gersdorf fest, die aber dann Anfang August ihre Kandidatur zurückzog. Die Sozialdemokraten schlugen darauf Anfang September die Verwaltungsrichterin Sigrid Emmenegger vor. Diese erhielt am Montagabend die notwendige Unterstützung im Wahlausschuss.

Vor der Wahl hatten sich die Koalitionsparteien optimistisch gezeigt - Patricia Wiedemeyer mit einer Einschätzung. 25.09.2025 | 1:42 min

Wie geht es nun weiter?

Die Koalition kann nun nach vorn blicken. In den Wochen nach der Sommerpause hat sie nach ihrem verstolperten Start eine Reihe vertrauensbildender Maßnahmen eingeleitet - jetzt ist das lästigste Thema der ersten Koalitionsmonate aus dem Weg geräumt und man kann sich den angekündigten Reformprojekten im Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftsbereich widmen.

Welche Rolle spielte die AfD?

Da die Wahl geheim war, bleiben aber auch danach unangenehme Fragen offen. Vor allem eine: Welche Rolle hat die AfD gespielt? Die AfD hatte vor der Wahl eine Ablehnung Kaufholds angekündigt, gegen die anderen beiden aber keine Einwände geltend gemacht.

Vor der Wahl der Verfassungsrichter im Bundestag hatte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, zuversichtlich gezeigt. Man habe "alles" getan. 25.09.2025 | 0:49 min

Es lässt sich nicht feststellen, ob eine der Zweidrittelmehrheiten nur mit Stimmen der AfD zustande gekommen ist. Das hängt unter anderem davon ab, wie geschlossen die Koalition für ihre Kandidaten gestimmt hat. Gegen Kaufhold gab es zum Beispiel in der Union vereinzelte Bedenken wegen ihrer Haltung zum Klimaschutz und zu Vergesellschaftungen.

Was hat die Merz-Attacke bei den Grünen bewirkt?

Auch das Abstimmungsverhalten der Grünen lässt sich nur schwer einschätzen - vor allem, nachdem Kanzler Friedrich Merz (CDU) die zweitgrößte Oppositionsfraktion in der Generaldebatte am Mittwoch noch scharf attackiert hatte. Die Linke war ihrerseits sauer, weil die Union mit ihr nicht über den Kandidaten Spinner reden wollte. Schließlich entschied sich die Fraktion, ihren Abgeordneten das Abstimmungsverhalten freizustellen.