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"Migrations-Streik": Geschäfte in Magdeburg geschlossen

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vor 14 Minuten
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Gegen Rassismus und für Demokratie:"Migrations-Streik": Geschäfte in Magdeburg geschlossen

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In Magdeburg haben heute Gewerbetreibende mit Migrationsgeschichte von 10 bis 15 Uhr ihre Betriebe geschlossen. Die Aktion soll ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus sein.

Der Hasselbachplatz, auf dem es viele migrantische Gewerbetreibende gibt.

Aktion vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Migranten schließen ihre Läden.

Quelle: dpa

Aus Protest gegen Rassismus und als Zeichen für eine demokratische Gesellschaft haben viele Menschen mit Migrationshintergrund in Magdeburg am Mittwoch ihre Geschäfte geschlossen.

Wir schließen heute unsere Türen, damit sich morgen nicht die Türen zu einer freien und demokratischen Gesellschaft schließen.

Erklärung des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt

Der Rat unterstützt die Aktion, die Gewerbetreibende selbst organisierten.

Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die AfD rechnet sich gar Chancen auf die absolute Mehrheit aus. Wie ist die Stimmung im Land vor der Landtagswahl?

16.08.2026 | 1:42 min

"Migrations-Streik" in Magdeburg

Zwischen 10 und 15 Uhr sollten die Geschäfte im Rahmen des "Migra-Streiks" demnach geschlossen bleiben. Für 13 Uhr war eine Kundgebung vor dem Landtag geplant. "Viele Beteiligte berichten, dass sie zunehmend Angst vor Anfeindungen haben", sagte Saaeid Saaeid vom Flüchtlingsrat in der ARD. Der Streik solle ein Weckruf an die Gesellschaft sein und ein Appell, sich das Wahlprogramm der AfD genau anzuschauen.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September der Landtag neu gewählt. In Umfragen ist die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD stärkste Kraft. Deren politische Agitation richtet sich nach Einschätzung des Landesverfassungsschutzes "gegen essenzielle Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung".

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl
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Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 in Sachsen-Anhalt geht es um viele wichtige Themen. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie testen, welche Partei wie dazu steht.
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Erfahrungen mit Rassismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung

Der Mitteilung des Flüchtlingsrats zufolge sind "Erfahrungen mit Rassismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie politische Debatten, in denen die Zugehörigkeit von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Migrationsgeschichte zunehmend infrage gestellt wird", der Hintergrund der Aktion in Magdeburg. Forderungen nach "massenhaften Abschiebungen und der Verdrängung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus unserer Gesellschaft" lösten bei vielen "Angst und Verunsicherung" aus.

Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der Herkunft nicht darüber entscheidet, wer dazugehört.

Erklärung des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt

Und weiter: "Menschenwürde, Gleichberechtigung und gesellschaftliche Zugehörigkeit sind nicht verhandelbar."

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Quelle: AFP, KNA
Über das Thema berichtet das ZDF fortlaufend, etwa in dem Beitrag "Richtungsentscheidung in Sachsen-Anhalt" am 16.08.2026 um 7:30 Uhr.
Themen
Sachsen-AnhaltLandstagswahl Sachsen-AnhaltRassismus

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