USA: Rechtsextreme Gruppe marschiert durch Washington D.C.

Unabhängigkeitstag der USA:Rechtsextreme Gruppe marschiert durch Washington
Am Unabhängigkeitstag der USA ist die rechtsextreme Gruppe "Patriot Front" durch die Hauptstadt Washington marschiert. Die Polizei beruft sich auf das Recht auf Meinungsfreiheit.
Mitglieder der nationalistischen US-Gruppierung "Patriot Front" sind am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit durch die US-Hauptstadt Washington marschiert.
Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten Dutzende maskierte Menschen mit Fahnen vor dem Hauptbahnhof Union Station und im Viertel Capitol Hill. Laut "Washington Post" marschierten Hunderte uniformierte Mitglieder der Gruppierung in Richtung des Kapitols. Die örtliche Polizeibehörde teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit:
Trotz des Rechts "jedes Einzelnen, seine Meinung friedlich zu äußern", wollen sich die Beamten für die öffentliche Sicherheit der Einwohner und Besucher der Hauptstadt einsetzen. An diesem Samstag feiern die USA ihren 250. Geburtstag.
"Patriot Front" ist rechtsextreme und neonazistische Gruppierung
Die "Patriot Front" (Patriotische Front) ist nach Angaben der Anti-Diskriminierung-Organisation (ADL) und des gemeinnützigen Southern Poverty Law Centers (SPLC) eine rechtsextreme und neonazistische Gruppierung. Sie entstand im August 2017 als Abspaltung der Organisation "Vanguard America" nach rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville im Bundesstaat Virginia.
Ziel der Gruppierung ist die Errichtung eines weißen Ethnostaates. Die Organisation fällt demnach durch straff durchorganisierte, teils unangemeldete Aufmärsche auf.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr aus den USA
Jubiläumsfeier in der US-Hauptstadt:Die USA werden 250 - und keiner kommt zur Partyvon Anne Sophie Feil, Washington, D.C.mit Video2:35
- Interview
250 Jahre USA: Sechs Perspektiven:"Sind Sie stolz, Amerikaner zu sein?"Fränzi Meyer, Washington, D.C.mit Video47:26
- FAQ
Schwere Niederlage für US-Präsidenten:Supreme Court kippt Trump-Plan für US-Staatsbürgerschaftmit Video0:22
US-Republikaner:Trump plant erstmals Parteitag vor den Zwischenwahlenmit Video47:26