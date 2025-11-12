Bundeswehr feiert 70-jähriges Bestehen - Gelöbnis im Livestream

Nach den Schrecken der Nazi-Zeit konnte sich die junge Bundesrepublik nur schwer daran gewöhnen, wieder eine Armee zu haben. Der Zweite Weltkrieg war gerade einmal zehn Jahre her. In den Nachbarländern traute man Deutschland auch noch nicht so ganz über den Weg. Ein prunkvoller Gründungsakt wäre da nicht so gut angekommen - im Inland wie im Ausland. Entsprechend leise war die Zeremonie.



Am 12. November 1955 erhielten die ersten 101 Soldaten in Bonn ihre Ernennungsurkunde - ohne musikalische Begleitung, die Nationalhymne gab es noch nicht, einige der Soldaten trugen nicht einmal Uniform. Einen Namen hatte die Armee, in die sie aufgenommen wurden, auch noch

nicht. Die "neuen Streitkräfte" wurde sie übergangsweise genannt. Mit dem Soldatengesetz vom März 1956 erhielt die Armee dann ihren Namen "Bundeswehr".



Ihre Aufgabe war dabei klar definiert und eindimensional: Die Wehrpflichtarmee konzentrierte sich auf die Bündnis- und Landesverteidigung als Frontstaat im Kalten Krieg. Bereits im Mai 1955 war die Bundesrepublik der Nato beigetreten. Einen Monat später ist das Verteidigungsministerium gegründet worden.