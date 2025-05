Ukraine-Krieg: Kiew und Moskau beenden Gesprächsrunde in Türkei

Die Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Vertretern in Istanbul sind beendet. Nach Angaben des türkischen Außenministeriums dauerten die unter Vermittlung Ankaras geführten Verhandlungen rund anderthalb Stunden.

Kiew und Moskau haben dabei einen großen Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen vereinbart. Das bestätigten Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinski und der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow. Ein genauer Zeitpunkt wurde nicht genannt. Der Austausch solle aber "in nächster Zeit" erfolgen, sagte Umjerow. Es wäre der zahlenmäßig größte Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn. Zudem ist der vereinbarte Austausch bislang das einzig bekannte Resultat des Gesprächs in Istanbul.

Es könnte ein neues Sanktionspaket der EU gegen Russland geben, das "noch schärfer" sei, um den Banken-, Finanz- und Energiebereich zu treffen, so ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese.

Russland stellt "inakzeptable Forderungen"

Ein ukrainischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, Russland habe bei den Verhandlungen beider Länder in Istanbul "inakzeptable Forderungen" erhoben, um die Gespräche scheitern zu lassen.

Das Friedensgespräch in Istanbul brachte erste Erfolge, doch ob und wie es mit den Gesprächen weitergeht, ist derzeit unklar. ZDF-Korrespondent Armin Coerper berichtet.

Die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine seit über drei Jahren wurden nach Angaben aus dem türkischen Außenministerium am Nachmittag beendet.

Die rund 90-minütigen Verhandlungen begannen am Mittag in Istanbul - nach einem diplomatischen Tauziehen in den Tagen zuvor. Eröffnet wurde das Treffen von Außenminister Hakan Fidan, der eine rasche Waffenruhe forderte und nach Angaben seines Ministeriums auch während der Gespräche anwesend war.