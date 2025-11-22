Kiew: Ukraine und USA wollen über Trump-Plan verhandeln

Donald Trumps 28-Punkte-Plan:Kiew: Ukraine und USA wollen in Schweiz verhandeln
Trump hatte der Ukraine eine Frist gesetzt, dem US-Plan zur Beendigung des Kriegs zuzustimmen. Nun verkündet Kiew: In den kommenden Tagen wird in der Schweiz verhandelt.
Vertreter der US-Regierung und der Ukraine wollen nach Angaben Kiews in der Schweiz über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. "In den kommenden Tagen" sollten Beratungen zwischen hochrangigen Vertretern beider Staaten über "mögliche Punkte eines künftigen Friedensabkommens" stattfinden, erklärte der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, am Samstag auf Facebook.
Die bevorstehenden Gespräche in der Schweiz seien "eine weitere Phase des in den vergangenen Tagen laufenden Dialogs", erklärte Umerow. Vorrangiges Ziel sei es, "unsere Vision für die nächsten Schritte abzugleichen".
Der Facebook-Post von Rustem Umerov
Kurz zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Dekret zur Bildung einer ukrainischen Verhandlungsdelegation unterzeichnet, die von seinem engen Vertrauten Andrij Jermak angeführt wird.
USA erstellte Plan für Ukraine
Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine erarbeitet haben. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte Zugeständnisse wie die Abtretung großer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der Truppenstärke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt sowie auf Langstreckenwaffen.
Selenskyj hatte den US-Plan am Freitag in seiner aktuellen Form zurückgewiesen und angekündigt, "Alternativen" zu dem Vorschlag vorzulegen. US-Präsident Donald Trump setzte der Ukraine eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, dem Plan zuzustimmen. Die Verbündeten der Ukraine warnten, dass keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Beteiligung Kiews getroffen werden dürfe.
Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:
