Israel setzt Offensive in Gaza-Stadt fort - Viele Tote gemeldet

Hunderttausende haben Gaza-Stadt schon verlassen, es sind aber auch Hunderttausende noch dort. Israel setzt nichtsdestotrotz seine Offensive gegen die Stadt im Gazastreifen fort.

Menschen lassen alles zurück: Gaza-Stadt Quelle: epa

Das israelische Militär hat am Samstag seine Offensive gegen die Stadt Gaza und weitere Ziele im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden in dem Palästinensergebiet mindestens 60 Menschen getötet.

Das israelische Militär erklärte, bei den Angriffen seien Schächte und mit Sprengfallen versehene Gebäude zerstört worden. Die Hamas veröffentlichte auf der Plattform Telegram ein Bild von ihr festgehaltenen Geiseln und erklärte, deren Leben sei durch die israelische Militäroperation in Gefahr.

Israels Armee hat fast alle Fluchtrouten aus Gaza in den Süden geschlossen. Für die verlassenen Gebiete im Norden plant ein israelischer Minister bereits den Bau von Immobilien. 19.09.2025 | 2:30 min

Israelische Geiseln laut Hamas noch in Gaza-Stadt

Israelischen Medien zufolge haben seit Anfang September mehr als 500.000 Menschen die Stadt verlassen. Die Hamas bestreitet dies und gibt an, dass nur knapp 300.000 Menschen gegangen und etwa 900.000 noch dort sind, darunter auch israelische Geiseln.

Die israelischen Streitkräfte kontrollieren die östlichen Vororte von Gaza-Stadt und beschossen in den vergangenen Tagen die Viertel Scheich Radwan und Tel Al-Hawa. Von dort aus könnten sie in die zentralen und westlichen Teile der Stadt vorrücken, in denen sich die meisten verbliebenen Einwohner aufhalten. Nach Schätzungen des Militärs wurden in den vergangenen zwei Wochen bis zu 20 Hochhäuser in Gaza-Stadt zerstört.

Zehntausende Palästinenser fliehen aus Gaza-Stadt, während das israelische Militär die Bodenoffensive beginnt. Thomas Reichart berichtete Anfang der Woche von der Grenze zum Gazastreifen. 16.09.2025 | 1:16 min

Länder vor Anerkennung eines Palästinenserstaats

Der Krieg begann mit einem Angriff der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Hamas-Kämpfer töteten 1.200 Menschen und nahmen 251 als Geiseln. Von den Geiseln werden noch 48 im Gazastreifen vermisst. Schätzungen zufolge sind nur noch 20 von ihnen am Leben.

In dem Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mehr als 65.000 Palästinenser getötet. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein Großteil der Bevölkerung wurde vertrieben und ein Großteil der Gebäude wurde zerstört.

Die Frage nach dem Umgang mit Israels Vorgehen in Gaza spaltet Europa. Die einen sprechen von Völkermord und fordern Sanktionen gegen Tel Aviv, andere lehnen das ab. 19.09.2025 | 1:32 min

Israel hat erklärt, die Hungerkrise werde übertrieben dargestellt. Die Hamas könne den Krieg beenden, wenn sie kapituliere, die Geiseln freilasse, sich entwaffne und auflöse. Die Hamas erklärt, sie werde sich nicht entwaffnen, solange kein palästinensischer Staat errichtet sei. Am Montag wollen zehn Länder einen Palästinenserstaat anerkennen, darunter Australien, Belgien, Großbritannien und Kanada.

