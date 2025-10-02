Israels Marine stoppt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte

Die israelische Marine hat Schiffe der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt, die Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen wollten. Israel spricht von einer Provokation.

Die propalästinensische Flottille war Ende August von Barcelona aus in See gestochen (Archivbild). Quelle: ddp

Israels Kriegsmarine hat eine private Flotte von Schiffen mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen gestoppt. "Die 'Global Sumud Flotilla' wurde von israelischen Seestreitkräften angehalten", teilte die Trägerorganisation in ihrem Telegram-Kanal mit. Einige Schiffe seien gestoppt und ihre Passagiere in einen israelischen Hafen gebracht worden, teilte das Außenministerium auf X mit.

Unter den Teilnehmern an Bord befindet sich auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.

Flotte mit mehr als 40 Booten von Barcelona aus gestartet

Zuvor hatten Aktivisten auf Instagram geschrieben, dass Soldaten die ersten Schiffe geentert hätten. Die propalästinensische Flottille hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben auf 70 bis 80 Seemeilen dem Gazastreifen genähert. Sie war Ende August von Barcelona aus in See gestochen. In den vergangenen Tagen war die Flotte bereits von Drohnen angegriffen worden, die Blendgranaten und Juckpulver abwarfen.

Die "Global Sumud Flotilla" besteht aus mehr als 40 zivilen Booten mit insgesamt rund 500 Menschen an Bord, darunter Parlamentarier, Anwälte und Thunberg. Sie hatten vor, die israelische Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Lebensmittel und Medikamente zu liefern. Auch wollen sie damit gegen Israels militärisches Vorgehen in dem Küstenstreifen protestieren.

Israel: Flotte will provozieren

Das israelische Außenministerium teilte auf X mit, die israelische Kriegsmarine habe die Flottille aufgefordert, ihren Kurs zu ändern. Ihre Hilfslieferungen könnten sie in Häfen außerhalb des Gazastreifens an Land bringen, sie würden in das palästinensische Küstengebiet weitertransportiert.

Die Besatzungen seien informiert worden, dass sie sich einer aktiven Kampfzone näherten. "Die Flottille hat (das Angebot) abgelehnt, weil sie nicht an Hilfeleistung interessiert ist, sondern an Provokation", hieß es in der Stellungnahme des Außenministeriums weiter.

Nach Angaben der "Global Sumud Flotilla" rammte die israelische Marine eines ihrer Boote auf See absichtlich. Zudem seien zwei weitere Boote mit Wasserwerfern attackiert worden, teilt die Organisation auf Telegram mit. Alle Passagiere an Bord seien unverletzt.

Flotte: "Kein legitimer Akteur" für Hilfeleistung

Der Sprecher der Flotte, Thiago Ávila, begründete die Ablehnung des Angebots, die Hilfslieferungen über Israel ausliefern zu lassen, damit, dass die humanitäre Hilfe nicht der Besatzungsmacht im Gazastreifen überlassen werden dürfe. Die Palästinenser im Gazastreifen hätten das Recht, ihre eigenen Grenzen zu kontrollieren. Die Seeblockade, die Israel vor dem Küstengebiet aufrechterhält, bezeichnete er als "völkerrechtswidrig".

Proteste in Italien nach Stopp der Flottille

Nach dem Stopp der Gaza-Flottille kam es in Italien zu Protesten. Vor dem Hauptbahnhof der Hauptstadt Rom kamen am Abend Demonstranten zusammen. Die Zugänge zu dem Bahnhof wurden nach Behördenangaben vorsichtshalber gesperrt. Die U-Bahnstation wurde ebenfalls geschlossen. Auch in den norditalienischen Städten Mailand und Turin kam es den Berichten zufolge zu Protestaktionen.

Pro-palästinensische Demonstranten in Mailand. Quelle: AP

Die Zeitung "La Repubblica" berichtete, ein Zug von Demonstranten bewege sich in Richtung des Amtssitzes von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie werfen ihrer rechten Regierung vor, sich nicht solidarisch mit den Aktivisten der Gaza-Flottille zu zeigen. Einige skandierten, ihr klebe Blut an den Händen.

