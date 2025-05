Bundeswehr-Brigade in Litauen: Kanzler Merz bei Fest-Appell

Die neue Panzerbrigade im Baltikum tritt in Dienst: Bis zu 5.000 Soldaten will die Bundeswehr dauerhaft in Litauen stationieren.

Es ist die bisher deutlichste Reaktion der Bundeswehr auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine : Zwei Jahre nach der Entscheidung über die Stationierung von etwa 5.000 deutschen Soldaten in Litauen zur Sicherung der Nato -Ostflanke wurde die Panzerbrigade in Dienst gestellt.

Zu dem feierlichen Appell mit 800 Soldaten auf dem Kathedralenplatz in der Hauptstadt Vilnius reisten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gemeinsam aus Berlin an. "Sie leisten hier in Litauen Pionierarbeit", sagte Pistorius zu den Soldaten.

"Ich danke Ihnen von Herzen dafür, dass Sie sich für den Dienst in Litauen entschieden haben", sagte Litauens Staatschef Gitanas Nauseda auf Deutsch an die Soldaten gerichtet.

Deutsche Geschichte als Begründung für Stationierung

Pistorius hatte den Schritt im Juni 2023 bei einem Litauen-Besuch nach langer Diskussion verkündet. Er erinnerte damals daran, dass Deutschland bis zum Ende des Kalten Krieges an der Ostflanke der Nato gelegen habe und sich auf die Rückendeckung der Nato-Partner im Ernstfall verlassen musste. Heute seien Polen und das Baltikum in dieser Situation.

Kanzler Merz sagte bei der Aufstellung der Panzerbrigade 45: "In den Jahren des Kalten Krieges konnte sich Deutschland darauf verlassen, dass unsere Verbündeten in jeder Notlage an unserer Seite stehen. Heute sind wir es, die in der Pflicht sind."