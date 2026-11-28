Bei einem israelischen Luftangriff in Gaza sind zwei Wachleute einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen getötet worden. Laut Israel handelt es sich um Hamas-Mitglieder.

Bei einem Angriff im Gazastreifen hat die israelische Armee zwei Sicherheitskräfte der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" getötet. Laut Militär handelte es sich um Mitglieder der Hamas. 28.11.2026 | 0:25 min

Bei einem Luftangriff Israels auf die Stadt Gaza sind zwei in einer Klinik beschäftigte Wachleute der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) getötet worden.

Die Organisation reagierte mit Empörung auf den Angriff im Gazastreifen und forderte im Onlinedienst X, die Verantwortlichen müssten zur "Rechenschaft" gezogen werden.

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Israel: Mitarbeiter gehörten Hamas an

Nach Darstellung der israelischen Armee gehörten die beiden am Freitag getöteten Männer der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas an. Die Armee bezeichnete sie im Onlinedienst Telegram als "Terroristen", die auch für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hätten und Wachleute in einer Klinik gewesen seien.

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Einer von ihnen war laut Israels Armee Kommandeur einer Artillerieeinheit der Hamas. Es handele sich um ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Hamas in internationalen Organisationen einniste. Die beiden "Terroristen" hätten unter anderem daran gearbeitet, die "Kampfkraft terroristischer Organisationen im Gazastreifen wiederherzustellen" und damit gegen die geltende Waffenruhe verstoßen.

Das Militär erklärte, der Angriff habe nicht auf ein Krankenhaus gezielt. Es sei kein Schaden an der medizinischen Infrastruktur in dem Gebiet entstanden. Vor dem Luftangriff seien Maßnahmen getroffen worden, um Schaden für Zivilisten "so weit wie möglich zu minimieren", hieß es weiter.

Ärzte ohne Grenzen: "Direkter" Angriff auf Klinik

Ärzte ohne Grenzen beklagte im Onlinedienst X einen "direkten" Angriff der israelischen Armee auf die Hilfsorganisation. MSF sei "erschüttert und empört über die Tötung zweier unserer Kollegen" bei dem "israelischen Angriff auf eine unserer Kliniken in Gaza".

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Die getroffenen Anlagen seien deutlich mit den Logos der Hilfsorganisation gekennzeichnet gewesen. Ihr Standort sei der israelischen Armee mitgeteilt worden.

WHO verurteilt Israels Armee

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte den israelischen Angriff mit scharfen Worten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus schrieb auf X, Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen sowie auf im Gesundheitswesen und im humanitären Bereich Beschäftigte im Gazastreifen seien "empörend und inakzeptabel".

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Ärzte ohne Grenzen: Bisher 17 Mitarbeiter in Gaza getötet

Die Angaben des israelischen Militärs und jene der Hilfsorganisation zu dem Vorfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee wirft der Hamas immer wieder vor, sich als humanitäre Helfer auszugeben, sich in Krankenhäusern zu verschanzen und Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Kritiker werfen wiederum Israel vor, internationale Normen zu missachten und immer wieder Einrichtungen der Gesundheitsversorgung ins Visier zu nehmen. Laut Ärzte ohne Grenzen erhöhte sich die Zahl ihrer in Gaza getöteten Kollegen mit dem Tod der beiden Männer auf nun 17.

Quelle: AFP, dpa