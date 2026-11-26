Fällt die belagerte Stadt Taiz, können die Huthi bis nach Aden vorstoßen, dem Sitz von Jemens Regierung. Unterstützung aus den USA bleibt bislang aus.

Über das Leben in Angst vor den Huthi

Seit Oktober ist die Stadt Taiz im Jemen von den Huthi-Rebellen eingekesselt und von der Außenwelt abgeschnitten. Die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung wird zunehmend schlechter. 25.11.2026 | 10:09 min

"Unsere gesamte Existenz dreht sich nur noch um die Frage, ob die Huthi es in unsere Stadt schaffen. Selbst wenn unsere Kinder spielen, geht es nur noch um diese Angst", sagt Samira Al-Fuhedi.

Die Mutter und Akademikerin, die gerade ihre Doktorarbeit vorbereitete, als der Krieg im Jemen erneut ausbrach, backt nun Brot für die Soldaten, die an der Front ihre Stadt verteidigen, und bringt ihnen Medizin und Winterkleidung. Unter ihnen sind viele ihrer ehemaligen Studenten. Plötzlich bricht sie in Tränen aus: "Taiz, unsere Stadt, gilt im Jemen als die Stadt der Bildung, der Kultur."

Und nun wird unsere Jugend getötet. Es sind unsere Hochschulabsolventen, die sterben! Ich wünschte, das alles würde aufhören. „ Samira Al-Fuhedi, Hochschullehrerin

Hunderttausende Menschen sind in Jemens drittgrößter Stadt von der Nahrungsmittel-Versorgung abgeschnitten, Vorräte werden knapp. In Taiz haben viele Flüchtlinge Zuflucht gefunden. 15.10.2026 | 3:07 min

Das Leid der Menschen in Taiz

Al-Fuhedis Tochter, die Studentin Sama Al-Fadhli, hält in ihren Social-Media-Kanälen das Leid von Taiz fest. Eine Millionenstadt, die schon in den vergangenen Jahren unter einer Teil-Belagerung durch die Huthi leben musste.

Nun aber blockieren sie die letzte Lebensader der Stadt: die einzige Straße in das von Jemens Regierung kontrollierte Aden. "Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht. In den Märkten finden sich fast keine Nahrungsmittel mehr", erklärt Al-Fadhli.

Wir bewegen uns auf eine Tragödie zu. Ein Gefühl der Beklemmung lastet auf Taiz. „ Sama Al-Fadhli, Studentin

Hunderte LKW warten vergeblich auf die Einfahrt. Schulen und Universitäten sind geschlossen. Krankenhäusern fehlt lebensnotwendige Medizin wie Sauerstoff oder Insulin, sie haben kaum noch Strom, um ihre Generatoren zu betreiben. Treibstoff wird nur noch in Flaschen verkauft. Wasser müssen die Einwohner nun von Wassertanks in der Nachbarschaft holen - und ihr Essen auf Brennholz kochen, das kaum noch aufzutreiben ist. Jeder Gang in die Stadt setzt sie den Scharfschützen der Huthi aus.

Die Zahl der Vertriebenen im Jemen steigt auf mehr als 250.000 Menschen laut UN-Flüchtlingshilfswerk. Diese Kinderkrankenstation musste schon umziehen aus Angst vor Angriffen. 29.10.2026 | 0:59 min

Die Sorge vor einem blutigen Häuserkampf wächst

Taiz gilt im Jemen als Bastion des Widerstands gegen die Huthi. Fällt Taiz, befürchten die Einwohner die Rache der Huthi und einen blutigen Häuserkampf. Bei der Eroberung des Umlands hat die Miliz sich als erstes an ihren erklärten Gegnern gerächt: Journalisten, Menschenrechtler, Aktivisten. In der Nähe von Taiz sprengte sie das Haus eines Dichters, der gegen die Huthi kämpft, in die Luft und rief dabei demonstrativ ihr Motto: "Tod Amerika, Tod Israel, Verdammt seien die Juden!"

Studentin über die Huthi: "Gefahr für die Welt"

Viele trauen sich jetzt schon nicht mehr, offen über ihren Widerstand gegen die Huthi zu sprechen. Doch Sama Al-Fadhli und ihre Mutter nehmen kein Blatt vor den Mund. Die Familie erlebte 2014, wie die Huthi Jemens Regierung stürzten, Familienmitglieder verhafteten und Mutter Samira bedrohten, die heute Jemens Regierung in Frauenfragen berät.

Im Jemen stehen sich Huthi und Regierungstruppen weiterhin gegenüber. ZDF-Korrespondentin Atai hat einen Kindersoldaten getroffen und gibt einen seltenen Blick in das Land - ZDFheute live. 15.11.2026 | 26:59 min

Übernähmen die Huthi die Macht in Taiz - fürchten Mutter und Tochter - würden die Universitäten ideologisiert, Frauenrechte weiter beschnitten, die Pressefreiheit abgeschafft. "Europa muss die Huthi als Terrorgruppe listen. Mit dieser Miliz kann man nicht verhandeln", sagt die Studentin.

Die Huthi sind nicht nur eine Gefahr für Jemen, sondern für die Welt „ Sama Al-Fadhli, Studentin

Mit "Sandalenrebellen" haben die Milizen längst nichts mehr gemein. Mittlerweile gelten sie als der global wohl mächtigste nichtstaatliche Akteur. Mit Tunnelstädten und einer eigenen, KI-gestützten Rüstungsindustrie.

"Die Bewegung hat spätestens seit der letzten Waffenruhe von 2022 mobilisiert, rekrutiert, sich wieder aufgebaut. Das Ausmaß der Investitionen und des Einsatzes seitens der iranischen Revolutionsgarden in die Miliz wurde lange unterschätzt", erinnert der jemenitische Politikwissenschaftler Baraa Shiban von der britischen Verteidigungs-Denkfabrik RUSI.

Die Kämpfe der Huthi-Miliz treffen vor allem die Bevölkerung im Jemen. Das UNHCR rechnet bis Jahresende mit 230.000 Vertriebenen. Zwei Familien in einem Flüchtlingslager berichten von ihrer Lage. 28.10.2026 | 2:37 min

Jüngst veröffentlichte ausgerechnet ein der Hisbollah nahestehender TV-Sender eine Anekdote dazu. Er strahlte ein Interview aus mit dem iranisch-libanesischen Hisbollah-Kommandeur Haitham Al-Tabatabaei, 2025 von den Israelis getötet. Darin berichtet dieser, wie er bereits in den 1990er Jahren die Huthi im Süd-Libanon militärisch trainierte - bevor er 2015 neun Jahre mit der Miliz im Jemen verbrachte.

Was ist das Ziel der Huthi? Sie wollten mehr als nur ein Drittel der Landesfläche beherrschen, erklärt Analyst Shiban. Der Machtanspruch gelte für den ganzen Jemen - bis hinein nach Saudi-Arabien: "Sie glauben - genauso wie Irans Mullahs - dass die mit den USA verbündeten saudischen Machthaber entfernt werden müssen. Und sehen sich als die einzig wahren Bewahrer und Erben der heiligen Stätten des Islam in Saudi-Arabien."

Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz kontrolliert faktisch die wichtige Meerenge Bab al-Mandab. Was bedeutet das? ZDFheute live ordnet ein mit dem Nahost-Experten Hans-Jakob Schindler. 13.09.2026 | 16:46 min