Krieg im Jemen:Über das Leben in Angst vor den Huthi
von Golineh Atai, Aden
Fällt die belagerte Stadt Taiz, können die Huthi bis nach Aden vorstoßen, dem Sitz von Jemens Regierung. Unterstützung aus den USA bleibt bislang aus.
"Unsere gesamte Existenz dreht sich nur noch um die Frage, ob die Huthi es in unsere Stadt schaffen. Selbst wenn unsere Kinder spielen, geht es nur noch um diese Angst", sagt Samira Al-Fuhedi.
Die Mutter und Akademikerin, die gerade ihre Doktorarbeit vorbereitete, als der Krieg im Jemen erneut ausbrach, backt nun Brot für die Soldaten, die an der Front ihre Stadt verteidigen, und bringt ihnen Medizin und Winterkleidung. Unter ihnen sind viele ihrer ehemaligen Studenten. Plötzlich bricht sie in Tränen aus: "Taiz, unsere Stadt, gilt im Jemen als die Stadt der Bildung, der Kultur."
Das Leid der Menschen in Taiz
Al-Fuhedis Tochter, die Studentin Sama Al-Fadhli, hält in ihren Social-Media-Kanälen das Leid von Taiz fest. Eine Millionenstadt, die schon in den vergangenen Jahren unter einer Teil-Belagerung durch die Huthi leben musste.
Nun aber blockieren sie die letzte Lebensader der Stadt: die einzige Straße in das von Jemens Regierung kontrollierte Aden. "Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht. In den Märkten finden sich fast keine Nahrungsmittel mehr", erklärt Al-Fadhli.
Hunderte LKW warten vergeblich auf die Einfahrt. Schulen und Universitäten sind geschlossen. Krankenhäusern fehlt lebensnotwendige Medizin wie Sauerstoff oder Insulin, sie haben kaum noch Strom, um ihre Generatoren zu betreiben. Treibstoff wird nur noch in Flaschen verkauft. Wasser müssen die Einwohner nun von Wassertanks in der Nachbarschaft holen - und ihr Essen auf Brennholz kochen, das kaum noch aufzutreiben ist. Jeder Gang in die Stadt setzt sie den Scharfschützen der Huthi aus.
Die Sorge vor einem blutigen Häuserkampf wächst
Taiz gilt im Jemen als Bastion des Widerstands gegen die Huthi. Fällt Taiz, befürchten die Einwohner die Rache der Huthi und einen blutigen Häuserkampf. Bei der Eroberung des Umlands hat die Miliz sich als erstes an ihren erklärten Gegnern gerächt: Journalisten, Menschenrechtler, Aktivisten. In der Nähe von Taiz sprengte sie das Haus eines Dichters, der gegen die Huthi kämpft, in die Luft und rief dabei demonstrativ ihr Motto: "Tod Amerika, Tod Israel, Verdammt seien die Juden!"
Studentin über die Huthi: "Gefahr für die Welt"
Viele trauen sich jetzt schon nicht mehr, offen über ihren Widerstand gegen die Huthi zu sprechen. Doch Sama Al-Fadhli und ihre Mutter nehmen kein Blatt vor den Mund. Die Familie erlebte 2014, wie die Huthi Jemens Regierung stürzten, Familienmitglieder verhafteten und Mutter Samira bedrohten, die heute Jemens Regierung in Frauenfragen berät.
Übernähmen die Huthi die Macht in Taiz - fürchten Mutter und Tochter - würden die Universitäten ideologisiert, Frauenrechte weiter beschnitten, die Pressefreiheit abgeschafft. "Europa muss die Huthi als Terrorgruppe listen. Mit dieser Miliz kann man nicht verhandeln", sagt die Studentin.
Mit "Sandalenrebellen" haben die Milizen längst nichts mehr gemein. Mittlerweile gelten sie als der global wohl mächtigste nichtstaatliche Akteur. Mit Tunnelstädten und einer eigenen, KI-gestützten Rüstungsindustrie.
"Die Bewegung hat spätestens seit der letzten Waffenruhe von 2022 mobilisiert, rekrutiert, sich wieder aufgebaut. Das Ausmaß der Investitionen und des Einsatzes seitens der iranischen Revolutionsgarden in die Miliz wurde lange unterschätzt", erinnert der jemenitische Politikwissenschaftler Baraa Shiban von der britischen Verteidigungs-Denkfabrik RUSI.
Jüngst veröffentlichte ausgerechnet ein der Hisbollah nahestehender TV-Sender eine Anekdote dazu. Er strahlte ein Interview aus mit dem iranisch-libanesischen Hisbollah-Kommandeur Haitham Al-Tabatabaei, 2025 von den Israelis getötet. Darin berichtet dieser, wie er bereits in den 1990er Jahren die Huthi im Süd-Libanon militärisch trainierte - bevor er 2015 neun Jahre mit der Miliz im Jemen verbrachte.
Was ist das Ziel der Huthi? Sie wollten mehr als nur ein Drittel der Landesfläche beherrschen, erklärt Analyst Shiban. Der Machtanspruch gelte für den ganzen Jemen - bis hinein nach Saudi-Arabien: "Sie glauben - genauso wie Irans Mullahs - dass die mit den USA verbündeten saudischen Machthaber entfernt werden müssen. Und sehen sich als die einzig wahren Bewahrer und Erben der heiligen Stätten des Islam in Saudi-Arabien."
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