Warum Verhandlungen mit der von Iran unterstützten Huthi-Miliz derzeit aussichtslos sind, was Jemens Regierung von Europa erwartet: Ein Gespräch mit Ministerin Ishraq Al-Maqtari.

Der Jemen ist im Krieg der USA und Israel mit Iran mehr als nur Nebenschauplatz. Die Huthi-Miliz kontrolliert weite Teile des Landes und führt dort ihren eigenen Krieg. 15.11.2026 | 2:49 min

Seit der Krieg wieder aufgeflammt ist, rückt die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz immer weiter vor. Die Stadt Taiz hat sie umzingelt. Die für den Welthandel so wichtige Meerenge Bab al-Mandab mussten die Regierungstruppen aufgeben - um den Vormarsch der Huthi auf die Regierungshauptstadt Aden zu verhindern. Die Eroberung der gesamten Westküste destabilisiert die Region weiter. Die Miliz kann nun noch leichter Waffen aus dem Iran oder dem Horn von Afrika einschmuggeln.

ZDFheute: Sie stammen aus Taiz, Jemens drittgrößter Stadt. Was passiert dort, seitdem die Huthi vorgerückt sind - und die Millionenstadt umzingelt und abgeschnitten ist von den Gebieten unter Regierungskontrolle?

Ishraq Al-Maqtari: Meine zwei Kinder stecken immer noch dort fest. Die Huthi haben Taiz hermetisch abgeriegelt. Seit Anfang September hat der Beschuss nicht ein einziges Mal aufgehört. Man stelle sich vor: An einem einzigen Tag schlagen mehr als 4.000 Granaten in sechs innerstädtischen Vierteln ein. Kaum ein Tag vergeht ohne zivile Todesopfer - nicht nur durch Huthi-Scharfschützen, auch durch die Belagerung: Der Wasserabfluss wurde blockiert, was die sanitären Bedingungen katastrophal macht. Die Müllentsorgung wurde unterbunden, sodass sich tausende Tonnen Abfall ansammeln, oft direkt neben Wohnungen. Es gibt kaum noch Medikamente. Fünf Krankenhäuser wurden von den Huthi beschossen.

Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass das Ausmaß an Gewalt und Terror im Jemen, insbesondere in Taiz, ein solches Niveau erreichen würde. „

Dass es zu Leichenschändungen und systematischen Angriffen auf Frauen kommen würde. In Taiz sind die Huthi auf einen Ort gestoßen, der nicht kapitulierte. Deshalb ist ihr Rachefeldzug nun so verheerend. Sollte die Stadt fallen, würde es zu Massenverbrechen kommen.

Das Traurige ist, dass die Medien und die internationale Gemeinschaft ihren Blick fast ausschließlich auf Palästina oder andere Länder gerichtet haben - als ob das Leid der Jemeniten von anderer Art wäre. Das Blut der Jemeniten gilt als billig. Sie stehen, offen gesagt, am Rande der Wahrnehmung.

Ishraq Al-Maqtari... Quelle: ZDF … ist Richterin und Menschenrechtsanwältin für Rechtsangelegenheiten in Jemens international anerkannter Regierung. Als zentrales Mitglied der Nationalen Kommission zur Untersuchung mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen dokumentierte sie Übergriffe wie willkürliche Inhaftierungen, Folter und gewaltsame Entführungen im Jemen. Als Ministerin kündigte sie die Einbringung eines Gesetzentwurfs in das Parlament an, der darauf abzielt, die Führung der Huthi-Bewegung zur Rechenschaft zu ziehen.

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ZDFheute: Die mit der Regierung verbündeten Truppen haben im Oktober eine Offensive begonnen, um die durch die Huthi eroberten Gebiete zurückzugewinnen. Aber das endete in einem Fiasko. Nun haben sie sogar die für den Welthandel so wichtige Meerenge von Bab al-Mandab aufgeben müssen.

Al-Maqtari: Die Frage des Vormarsches der Huthi ist keine Frage von Wochen oder Monaten. Leider wurde den Jemeniten seit April 2022 unter internationalem Druck ein trügerischer Waffenstillstand aufgezwungen, den die Huthi für ihre Zwecke ausnutzten: Sie bauten sich wieder auf. Vor allem mit iranischer Unterstützung - mit Waffen, finanziell, logistisch, technisch. Nur ein Beispiel: Als die Huthi kürzlich die Kontrolle über Al-Turbah bei Taiz übernahmen, berichteten zahlreiche Augenzeugen, dass unter den Huthi Militärberater aus Iran und Mitglieder der Hisbollah anwesend waren.

Iran sichert seine Position in der Straße von Hormus - und in der gesamten Region - auch durch seine Stellvertreter im Jemen. Es übt über den Jemen seine Macht aus. Ich weiß noch, als die Huthi 2014 unsere Hauptstadt Sanaa eroberten, da sagte Irans Oberster Führer, dass Teheran nun neben Bagdad, Damaskus und Beirut über vier arabische Hauptstädte verfüge. Iran hat schon seit den achtziger Jahren auf dieses Ziel hingearbeitet.

Ohne die vielfältige Hilfe aus Iran wären die Huthi-Milizen niemals so stark geworden, wie sie es heute sind. „

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ZDFheute: Was ist das Ziel der Huthi?

Al-Maqtari: Nun, sind Israel oder Amerika etwa im jemenitischen Sadr-Gebirge oder an der Küste von Mocha präsent? Nein. Da ist nur das jemenitische Volk. Selbst wenn ein Bürger nur die jemenitische Nationalflagge schwenkt, wird er von den Huthi bestraft. Sie glauben weder an das demokratische System noch an das republikanische System noch an eine gleichberechtigte Bürgerschaft. Sie streben eine Regierungsform an wie in Iran. Einen Gottesstaat - in dem eine Kaste, die ihre Abstammung auf den Propheten des Islam zurückführt, über allen anderen Menschen steht. Das ist eine Kontrolle über reine Waffengewalt - durch nichts legitimiert.

ZDFheute: Das heißt, Jemens international anerkannte Regierung wird nicht verhandeln mit den Huthi?

Al-Maqtari: Die Regierung hat beschlossen, dass es kein Zurück mehr zu einem Dialog mit den Huthi geben wird. Die Huthi nutzen solche Gelegenheiten lediglich, um auf Zeit zu spielen und ihre Kräfte zu stärken. Wie lässt sich Frieden mit einer Gruppierung schließen, die im Grunde an nichts anderes glaubt als an Waffen?

Die von der Regierung ausgerufene Offensive zur Rückgewinnung der unter Huthi-Kontrolle stehenden Gebiete ist ein Schritt auf dem Weg zum Frieden. Wir haben keine andere Wahl. „

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ZDFheute: Haben Sie - als die Huthi begannen vorzurücken - erwartet, dass einige westliche Länder anders handeln würden?

Al-Maqtari: Ehrlich gesagt ist es bedauerlich, dass die Unterstützung für die Regierung und das jemenitische Volk nicht das erhoffte und erforderliche Niveau erreicht hat. Zwar ist der Ton in den letzten Wochen vielleicht etwas schärfer geworden gegenüber den Huthi. Aber wir hatten mehr erwartet. Verantwortungsbewusste Staaten sollten unseren Staat und dessen Institutionen unterstützen. Die UN-Resolutionen zur Rolle unseres Staates für ganz Jemen sind absolut eindeutig. Aber es fehlt vielen im Westen an Klarheit - es bleibt unklar, ob sie anerkennen, dass die jemenitische Regierung das Recht hat, ihre Kontrolle durchzusetzen, um Sicherheit zu schaffen.

Der Westen sollte seinen Menschenrechtserklärungen Taten folgen lassen und seiner eigenen Geschichte gerecht werden. „

Er sollte das Recht der Völker anerkennen, in Würde und Wohlstand zu leben - frei von jeglicher Form der Unterdrückung oder Versklavung. Unsere Kooperation muss konkreter und wirkungsvoller gestaltet werden. Das gilt insbesondere für die Initiative des Jemen, die Frage der iranischen Unterstützung für die Milizen auf die Tagesordnung zu setzen.

Golineh Atai ist Studioleiterin im ZDF-Studio Kairo. Sie berichtet von dort unter anderem aus Irak, Libanon, Syrien und Jemen.